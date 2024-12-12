ЮНЕСКО взяла під свою опіку Бабин Яр та Одеський літературний музей, включивши їх до списку об'єктів світової спадщини, що потребують особливого захисту.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

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Під посилений захист ЮНЕСКО потрапили ще два об’єкти в Україні

У зв'язку з постійними загрозами для культурної спадщини України, ЮНЕСКО прийняла рішення про посилення захисту Бабиного Яру та Одеського літературного музею.

Це рішення є результатом активної участі України у міжнародних зусиллях збереження культурної спадщини під час війни.

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За даними МКСК, щодня пошкоджується понад один об’єкт культурної спадщини.

Незважаючи на це, міжнародна спільнота продемонструвала свою солідарність з Україною, включивши Бабин Яр та Одеський літературний музей до списку об’єктів, що перебувають під посиленим захистом ЮНЕСКО.

Більше по темі Прокуратура оголосила про підозри п’ятьом особам, причетних до загибелі юнака 21 липня в центрі столиці обірвався трос на атракціоні-спуску через Дніпро, а чоловік, який катався на ньому, впав у воду та загинув.

Це вже 28 українських об’єктів, які отримали такий статус. Україна закликає до встановлення міжнародно-правової відповідальності за ці злочини.

Писанка стала спадщиною ЮНЕСКО − подробиці

4 грудня до нематеріальної культурної спадщини людства включили перший міжнародний елемент від України спільно з Естонією "Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць".

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Робота над номінацією розпочалася у 2017 році після зустрічі з українською спільнотою носіїв у Естонії.

Номінація складається з трьох елементів: два з них є в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, тобто "Українська писанка: традиція і мистецтво" та "Традиція гуцульської писанки".