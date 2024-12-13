Посольство України в Ізраїлі висловило обурення через акт вандалізму, скоєний проти Українського культурного центру в Тель-Авіві.

Невідомі особи обклеїли будівлю центру провокаційними матеріалами, повідомило посольство України в Ізраїлі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Хулігани розклеїли провокативні листівки на Українському культурному центрі

«Минулої ночі приміщення нашого Культурного центру в Тель-Авіві було обклеєно листівками провокативного характеру. Наразі ведеться розслідування, сподіваємось, що місцеві органи правопорядку знайдуть вандалів та застосують відповідні заходи проти порушників», - ідеться в заяві.

Advertisement

Фото: посольство України в Ізраїлі/Facebook

У посольстві вказали на антисемітський та антиукраїнський характер таких дій.

Мета провокації проти Українського культурного центру в Тель-Авіві залишається невідомою.

У Литві стартувала акція на підтримку українських військових
Більше по темі

У Литві стартувала акція на підтримку українських військових

Мета акції "Різдво йде в окопи" - зібрати подарунки воїнам, які воюють на Херсонщині, Донеччині та Сумщині.

Українські дипломати не виключають, що це одна зі спроб Росії розпалити міжнаціональну ворожнечу.

Посольство України в Ізраїлі засуджує такі дії та наголошує на міцності українсько-ізраїльських відносин.

В Аргентині встановили меморіальну дошку з нагоди сторіччя "Просвіти"

У Буенос-Айресі відкрили меморіальну дошку з нагоди 100-річчя від заснування Українського культурного товариства “Просвіта”.

Advertisement

Просвіта” була створена 1 серпня 1924 року й стала першим українським культурним осередком в Аргентині. Таблицю встановили за ініціативою законодавчих зборів Буенос-Айреса.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
У США покажуть фільм про Голодомор в Україні США
У США покажуть фільм про Голодомор в Україні
Світовий Конґрес Українців
2г тому
Українці домоглися скасування “Ночі російської спадщини” у США Українці за кордоном
Українці домоглися скасування “Ночі російської спадщини” у США
Світовий Конґрес Українців
3г тому
У Литві стартувала акція на підтримку українських військових Українці за кордоном
У Литві стартувала акція на підтримку українських військових
Київ Пост
5г тому
Польща надала українцям України майже 78 тис. карт поляка Європа
Польща надала українцям України майже 78 тис. карт поляка
За матеріалами Укрінформ
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній СБУ запустила чатбот "Спали" ФСБешника" для боротьби з агентурою РФ
Далі » На інавгурацію Трампа приїде делегація чиновників замість президента Китаю