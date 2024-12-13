Посольство України в Ізраїлі висловило обурення через акт вандалізму, скоєний проти Українського культурного центру в Тель-Авіві.
Невідомі особи обклеїли будівлю центру провокаційними матеріалами, повідомило посольство України в Ізраїлі.
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Хулігани розклеїли провокативні листівки на Українському культурному центрі
«Минулої ночі приміщення нашого Культурного центру в Тель-Авіві було обклеєно листівками провокативного характеру. Наразі ведеться розслідування, сподіваємось, що місцеві органи правопорядку знайдуть вандалів та застосують відповідні заходи проти порушників», - ідеться в заяві.
У посольстві вказали на антисемітський та антиукраїнський характер таких дій.
Мета провокації проти Українського культурного центру в Тель-Авіві залишається невідомою.
У Литві стартувала акція на підтримку українських військових
Українські дипломати не виключають, що це одна зі спроб Росії розпалити міжнаціональну ворожнечу.
Посольство України в Ізраїлі засуджує такі дії та наголошує на міцності українсько-ізраїльських відносин.
В Аргентині встановили меморіальну дошку з нагоди сторіччя "Просвіти"
У Буенос-Айресі відкрили меморіальну дошку з нагоди 100-річчя від заснування Українського культурного товариства “Просвіта”.
Просвіта” була створена 1 серпня 1924 року й стала першим українським культурним осередком в Аргентині. Таблицю встановили за ініціативою законодавчих зборів Буенос-Айреса.