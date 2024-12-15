Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували участь військ Північної Кореї у боях на Курщині.

В ISW вважають, що здатність північнокорейських солдатів засвоювати та використовувати уроки бойових дій разом з Росією погіршиться, якщо російське військове командування використовуватиме їх у виснажливих піхотних нападах.

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Війська КНДР беруть участь у штурмах у Курській області

Напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що армія РФ використовує північнокорейських солдатів у піхотних штурмах на Курщині.

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За його словами, до складу російських підрозділів входить «помітна кількість» солдатів із КНДР і вони вже зазнали «відчутних» втрат.

Володимир Зеленський додав, що у майбутньому Росія може залучити північнокорейські війська й на інших ділянках фронту.

«Це перша заява українського офіційного представника про те, що війська Північної Кореї проводять штурмові дії, після того, як 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю південнокорейській телекомпанії KBS заявив, що українські війська беруть участь у «невеликих» зіткненнях з північнокорейськими військами в Курській області», - зазначили в ISW.

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Так звані російські військові блогери писали про участь північнокорейських солдатів у наступальних операціях у Курській області, зокрема в районі Плехово.

Самі ж експерти ISW наразі не можуть незалежно це підтвердити.

Втрати північнокорейських військ у боях

У Головному управлінні розвідки повідомили, що війська КНДР вже мають перші втрати в Курській області.

Зокрема, на одній із позицій солдатів з Північної Кореї атакували FPV-дронами.

«Північнокорейські війська уже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України», - зазначили в ГУР.

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Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня становлять близько 200 військовослужбовців.