Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували участь військ Північної Кореї у боях на Курщині.

В ISW вважають, що здатність північнокорейських солдатів засвоювати та використовувати уроки бойових дій разом з Росією погіршиться, якщо російське військове командування використовуватиме їх у виснажливих піхотних нападах. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Війська КНДР беруть участь у штурмах у Курській області

Напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що армія РФ використовує північнокорейських солдатів у піхотних штурмах на Курщині.

Advertisement

За його словами, до складу російських підрозділів входить «помітна кількість» солдатів із КНДР і вони вже зазнали «відчутних» втрат.

Володимир Зеленський додав, що у майбутньому Росія може залучити північнокорейські війська й на інших ділянках фронту. 

«Це перша заява українського офіційного представника про те, що війська Північної Кореї проводять штурмові дії, після того, як 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю південнокорейській телекомпанії KBS заявив, що українські війська беруть участь у «невеликих» зіткненнях з північнокорейськими військами в Курській області», - зазначили в ISW. 

Advertisement
Росія залучає до штурмів солдатів з Північної Кореї, - Зеленський
Більше по темі

Росія залучає до штурмів солдатів з Північної Кореї, - Зеленський

За словами президента, поки що росіяни використовують північнокорейських солдатів на Курщині.

Так звані російські військові блогери писали про участь північнокорейських солдатів у наступальних операціях у Курській області, зокрема в районі Плехово.

Самі ж експерти ISW наразі не можуть незалежно це підтвердити. 

Втрати північнокорейських військ у боях 

У Головному управлінні розвідки повідомили, що війська КНДР вже мають перші втрати в Курській області. 

Зокрема, на одній із позицій солдатів з Північної Кореї атакували FPV-дронами. 

«Північнокорейські війська уже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України», - зазначили в ГУР.

Advertisement

Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня становлять близько 200 військовослужбовців. 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
На Грозний налетіли дрони: ціллю могла бути база ОМОНу Росія
На Грозний налетіли дрони: ціллю могла бути база ОМОНу
Київ Пост
3г тому
У ГУР назвали перші втрати військ КНДР на Курщині ГУР
У ГУР назвали перші втрати військ КНДР на Курщині
Київ Пост
4г тому
Росія залучає до штурмів солдатів з Північної Кореї, - Зеленський Зеленський
Росія залучає до штурмів солдатів з Північної Кореї, - Зеленський
Київ Пост
19г тому
Росія може кинути військових із КНДР на штурм у Курській області, - ГУР Росія
Росія може кинути військових із КНДР на штурм у Курській області, - ГУР
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній У ГУР назвали перші втрати військ КНДР на Курщині
Далі » Росіяни атакували Миколаїв: пошкоджений об’єкт інфраструктури