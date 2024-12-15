У неділю зранку російські війська атакували Миколаїв.

Вдарили БпЛА типу «Shahed».

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Обстріл Миколаєва 15 грудня

Вибухи у місті пролунали близько сьомої години.

Внаслідок атаки пошкоджений об’єкт інфраструктури.

Поранені двоє працівників.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Більше деталей наразі немає.

За даними ОВА, у ніч на 15 грудня на Миколаївщині знищили чотири «шахеди».

Росіяни атакували дронами: де працювала ППО

Загалом вночі окупанти запустили по Україні 108 дронів різних типів.

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Українська ППО збила 56 з них.

Ще 49 - не досягли цілей та були локаційно втрачені. Три - повернулися до Росії.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Протиповітряна оборона працювала в десяти областях - у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській.