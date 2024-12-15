У неділю зранку російські війська атакували Миколаїв.
Вдарили БпЛА типу «Shahed».
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Обстріл Миколаєва 15 грудня
Вибухи у місті пролунали близько сьомої години.
Внаслідок атаки пошкоджений об’єкт інфраструктури.
Поранені двоє працівників.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Більше деталей наразі немає.
За даними ОВА, у ніч на 15 грудня на Миколаївщині знищили чотири «шахеди».
Росіяни атакували дронами: де працювала ППО
Загалом вночі окупанти запустили по Україні 108 дронів різних типів.
Українська ППО збила 56 з них.
Ще 49 - не досягли цілей та були локаційно втрачені. Три - повернулися до Росії.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Протиповітряна оборона працювала в десяти областях - у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській.