У неділю зранку російські війська атакували Миколаїв. 

Вдарили БпЛА типу «Shahed».

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Обстріл Миколаєва 15 грудня

Вибухи у місті пролунали близько сьомої години. 

Внаслідок атаки пошкоджений об’єкт інфраструктури. 

Поранені двоє працівників.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

Більше деталей наразі немає. 

За даними ОВА, у ніч на 15 грудня на Миколаївщині знищили чотири «шахеди».

Росіяни атакували дронами: де працювала ППО

Загалом вночі окупанти запустили по Україні 108 дронів різних типів. 

Advertisement

Українська ППО збила 56 з них.  

Ще 49 - не досягли цілей та були локаційно втрачені. Три - повернулися до Росії. 

Про це повідомили у Повітряних силах. 

Протиповітряна оборона працювала в десяти областях - у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській.

В ISW пояснили, чому Росія б’є по енергетиці України
Більше по темі

В ISW пояснили, чому Росія б’є по енергетиці України

Аналітики назвали дві ймовірні причини, які переслідує російське керівництво.
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
На Грозний налетіли дрони: ціллю могла бути база ОМОНу Росія
На Грозний налетіли дрони: ціллю могла бути база ОМОНу
Київ Пост
3г тому
Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині Обстріли України
Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині
Київ Пост
1д тому
В ISW пояснили, чому Росія б’є по енергетиці України Ракетні обстріли
В ISW пояснили, чому Росія б’є по енергетиці України
Київ Пост
1д тому
РФ запустила по Україні дрони: 58 збила ППО, 72 - локаційно втрачені Київ
РФ запустила по Україні дрони: 58 збила ППО, 72 - локаційно втрачені
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній В ISW проаналізували участь військ КНДР у боях на Курщині
Далі » На Грозний налетіли дрони: ціллю могла бути база ОМОНу