Для військових Національної гвардії стало можливим переведення через державний застосунок "Армія+", повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Нацгвардії спростили переведення своїх бійців завдяки "Армії+"

Президент Зеленський повідомив, що відбувся черговий етап розробки державного застосунку "Армія+". Зокрема, тепер стало можливим переводити військовослужбовців Національної гвардії України всередині відомства.

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Водночас він зазначив, що у планах є розширення функціонал застосунку, аби надалі дозволити переведення між підрозділами ЗСУ та Національної гвардії.

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Найближчим часом в "Армію+" додадуть підрозділи прикордонників.

Зеленський зауважив, що наразі вже прийнято 3607 позитивних рішень щодо переведення військовослужбовців Збройних сил України.

Звернення Зеленського − дивитися

В Армія+ можна буде отримати виплати за знищену техніку РФ

Військові зможуть отримати винагороду за знищену ворожу техніку через рапорт в Армія+.

Запустити таку опцію у застосунку планують протягом грудня 2024 року.

Напередодні у застосунку Армія+ запустили п’ятий навчальний курс про психологічну підготовку.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, він спрямований на зміцнення морально-психологічного стану військовослужбовців. Його функції поступово розширюють та додають нові сервіси.

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Зокрема, військові можуть оновити свій статус через Армія+ та змінювати частину.