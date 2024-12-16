Для військових Національної гвардії стало можливим переведення через державний застосунок "Армія+", повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Нацгвардії спростили переведення своїх бійців завдяки "Армії+"
Президент Зеленський повідомив, що відбувся черговий етап розробки державного застосунку "Армія+". Зокрема, тепер стало можливим переводити військовослужбовців Національної гвардії України всередині відомства.
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Водночас він зазначив, що у планах є розширення функціонал застосунку, аби надалі дозволити переведення між підрозділами ЗСУ та Національної гвардії.
Найближчим часом в "Армію+" додадуть підрозділи прикордонників.
Зеленський зауважив, що наразі вже прийнято 3607 позитивних рішень щодо переведення військовослужбовців Збройних сил України.
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Запустити таку опцію у застосунку планують протягом грудня 2024 року.
Напередодні у застосунку Армія+ запустили п’ятий навчальний курс про психологічну підготовку.
За словами міністра оборони Рустема Умєрова, він спрямований на зміцнення морально-психологічного стану військовослужбовців. Його функції поступово розширюють та додають нові сервіси.
Зокрема, військові можуть оновити свій статус через Армія+ та змінювати частину.