Новий міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив на важливості якнайшвидшого розблокування €6,6 млрд, на які було накладено вето Угорщиною.

Це кошти з компенсацій країнам ЄС за військові поставки Україні через Європейський фонд миру, заявив він перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ, передає кореспондент Укрінформу.

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Литва буде підтримувати Україну всю війну

«Це моя перша участь у Раді міністрів ЄС із закордонних справ. Я хочу надіслати потужне послання, що підтримка Литви для України залишається твердою. Ми будемо продовжувати робити все, що робимо зараз і що є необхідним для перемоги України», - сказав Будріс.

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Водночас він наголосив, що необхідно «зупинити блокування військової допомоги та інших напрямків фінансової допомоги для України».

«Ці €6,6 млрд військової допомоги – вони мають бути розблоковані просто зараз. Ми не можемо залишати Україну у слабкій позиції. Ми маємо посилити їх, навіть якщо хтось думає, що зараз слушний час для переговорів», - зауважив Будрі.

Вінтакож зазначив, що для забезпечення перемоги України необхідно ослабити економіку Росії та її можливості фінансувати воєнну машину. Для цього, за його словами, 15-го пакету санкцій ЄС проти Росії буде недостатньо.

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«Ми підтримуємо 15-й пакет санкцій. Але цього недостатньо, ми маємо продовжувати (ці зусилля - ред.). Ми все ще маємо понад 600 європейських компаній, які працюють у Росії. Ми маємо це зупинити, тому що це пряма підтримка російської економіки», - заявив Будріс.

15-ий пакет санкцій проти РФ - подробиці

16 грудня Рада міністрів ЄС із закордонних справ ухвалила 15-й пакет санкцій проти Росії.

Пакет санкцій охоплює нові заходи проти російського «тіньового флоту», людей та організацій із Росії та третіх країн, які сприяють військовому та технологічному зміцненню РФ в обхід експортних обмежень.

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Угорщина заблокувала кредит Україні на €50 млрд до завершення виборів у США

Угорщина відклала ухвалення остаточного рішення про виділення Україні кредиту на суму 50 млрд євро до завершення президентських виборів у США.

Євросоюз змінить систему підтримки України для уникнення вето з боку Угорщини.

Угорщина також видаватиме національні карти росіянам і білорусам згідно, аби спростити для них умови в'їзду до країни.