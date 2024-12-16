Рада міністрів Європейського Союзу із закордонних справ ухвалила 15-й пакет санкцій проти Росії, ідеться на сайті Європейської ради.

15-ий пакет санкцій проти РФ - подробиці

«Цей пакет санкцій є частиною нашої відповіді для ослаблення російської «машини війни» та тих, хто уможливлює цю війну, включаючи також китайські компанії. Він демонструє єдність країн-членів ЄС у продовженні нашої підтримки України», - наголосила висока представниця ЄС Кая Каллас.

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Пакет санкцій охоплює нові заходи проти російського «тіньового флоту», людей та організацій із Росії та третіх країн, які сприяють військовому та технологічному зміцненню РФ в обхід експортних обмежень.

11 грудня посли Європейського Союзу погодили черговий пакет санкцій щодо Росії у відповідь на її агресію проти України.

Євросоюз продовжив дію персональних санкції проти росіян ще на пів року

Європейський Союз продовжив ще на 6 місяців, до 15 березня 2025 року, індивідуальні санкції проти осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України.

Більше по темі ЄС рекомендує європейському бізнесу вийти з Росії У новому пакеті санкцій запроваджено звільнення від штрафів та спрощення процедур з активами РФ.

Запроваджені заходи передбачають обмеження на подорожі для фізичних осіб, заморожування фінансових активів та заборону на надання фінансових або інших економічних ресурсів для осіб та установ.

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Рада Євросоюзу прологнувала дію економічних санкцій проти РФ за агресію проти України на наступні шість місяців – до 31 січня 2025 року. Йшлося про санкції, які вперше запровадили у 2014 році та розширили у 2022-му.

24 червня Рада ЄС ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів для завдання подальшого удару проти режиму Путіна та проти тих, хто сприяє його злочинній, неспровокованій та невиправданій агресивній війні проти України.