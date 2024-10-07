Євросоюз змінить систему підтримки України для уникнення вето з боку Угорщини, пише польське видання RMF24.

Як зміниться модель підтримки України ЄС − подробиці

За даними видання, посли ЄС укладуть угоду про правила надання Україні кредиту на 50 млрд євро від доходів заморожених російських активів.

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Угода передбачає, що більшість коштів спрямують на програми, що фінансуються з бюджету ЄС, а 5% підуть до Європейського фонду миру.

Рішення не потребує одностайної згоди, що дасть змогу обійти угорське вето.

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Угорщина вже майже рік блокує восьмий транш Фонду миру, з якого кошти повертають членам ЄС за передану Україні зброю. Зокрема, Польща місяцями чекала виплати на майже 2 млрд злотих.

Водночас це означає суттєве скорочення бюджету Європейського фонду миру, а система передачі озброєнь зі складів ЄС, за яку Брюссель відшкодовує гроші, вже не діятиме.

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Угорщина завадила направленню військових радників ЄС в Україну

Угорщина відхилила пропозицію Європейського Союзу направити військових радників в Україну для навчання ЗСУ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Петер Сійярто. Євросоюз ухвалив рішення розпочати підготовку українських військових на території держав-членів ще в листопаді 2022 року.

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Наразі Угорщина не бере участі в місії, зокрема не надає солдатів і коштів, а тренування українських військових на угорській території не відбуваються.

Угорщина також видаватиме національні карти росіянам і білорусам згідно, аби спростити для них умови в'їзду до країни.

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