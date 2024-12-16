Висока представниця Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Кайа Каллас заявила, що до обговорення ініціативи щодо відправлення в Україну миротворчої місії, має настати мир.
Про це вона сказала в Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Каллас висловилася проти миротворчої місії − подробиці
Каллас зазначила, що відправлення миротворців можливе лише після встановлення миру, а Росія, на її думку, не зацікавлена в мирному вирішенні конфлікту.
Представниця ЄС вважає, що міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров показав, що Росія не відступила від своїх цілей.
"Тому ми не можемо це обговорювати", − пояснила Каллас.
Дискусії про розміщення миротворчих військ в Україні − що відомо
У європейських столицях триває дискусія про введення іноземних військ на територію України.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок допускає розміщення миротворчих сил ФРН в Україні.
Канцлеру Шольцу та його уряду оголосили про недовіру
Для відправлення військ ЄС необхідна згода всіх держав-членів, а такого обговорення поки що не проводилося, Європа ще не сформулювала єдиної позиції з цього питання.
Велика Британія і Франція можуть ввести війська в Україну в зв'язку з майбутнім поверненням Дональда Трампа в Білий дім у січні.