Висока представниця Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Кайа Каллас заявила, що до обговорення ініціативи щодо відправлення в Україну миротворчої місії, має настати мир.

Про це вона сказала в Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

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Каллас висловилася проти миротворчої місії − подробиці

Каллас зазначила, що відправлення миротворців можливе лише після встановлення миру, а Росія, на її думку, не зацікавлена в мирному вирішенні конфлікту.

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Представниця ЄС вважає, що міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров показав, що Росія не відступила від своїх цілей.

"Тому ми не можемо це обговорювати", − пояснила Каллас.

Дискусії про розміщення миротворчих військ в Україні − що відомо

У європейських столицях триває дискусія про введення іноземних військ на територію України.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок допускає розміщення миротворчих сил ФРН в Україні.

Більше по темі Канцлеру Шольцу та його уряду оголосили про недовіру Таке рішення відкриває шлях до дострокових парламентських виборів.

Для відправлення військ ЄС необхідна згода всіх держав-членів, а такого обговорення поки що не проводилося, Європа ще не сформулювала єдиної позиції з цього питання.

Велика Британія і Франція можуть ввести війська в Україну в зв'язку з майбутнім поверненням Дональда Трампа в Білий дім у січні.