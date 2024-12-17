На Оріхівському напрямку противник чотири рази атакував в районі Новоандріївки.

На Времівському напрямку відбили 23 атаки ворога в районах Сухих Ялів, Розливу, Зеленівки, Костянтинопольського, Трудового, Нового Комара, Новосілки та Макарівки. П’ять боєзіткнень продовжуються й наразі.

На Покровському напрямку противник провів 46 наступальних дій, концентруючись на ділянках Лисівки, Даченського, Нового Труда, Зеленого, Новооленівки, Піщаного та Українки. Тривають 8 боєзіткнень.

На Торецькому напрямку тривали 11 боєзіткнень поблизу Торецька та Щербинівки. Наразі продовжуються два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку ворог 7 разів штурмував наші позиції поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’їного, Спірного та Сіверська. Три боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку за добу відбулося 15 зіткнень, ворог намагався просунутися в районах Копанки, Вишневе, Новоєгорівка, Терни, Григорівка, Новоплатонівка, Новосергіївка, Макіївка, Терни, у Серебрянському лісі, та у напрямку Чернещини.

Трамп може скасувати дозвіл США на далекобійні удари вглиб Росії

Новообраний президент США Дональд Трамп може скасувати дозвіл США для України завдавати ударів західною зброєю вглиб території Росії, повідомив сам республіканець.

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“Я не думаю, що їм потрібно було дозволяти удари ракетами на 300 км у Росію. По-моєму, це погано”, − наголосив майбутній американський лідер.

Майбутній президент вважає, що дозвіл втягнув КНДР у війну, хоча інформація про перекидання північнокорейських солдатів з’явилася раніше, ніж дозвіл США на удари далекобійною зброєю.

“Це залучило північнокорейців… і всього за кілька тижнів до того, як я прийду в офіс. Навіщо було це робити, не питаючи мене? Так, я можу [скасувати дозвіл на далекобійні удари − ред.]”, − підсумував Трамп.

Що сказав Дональд Трамп про повернення територій України

Новообраний президент США також сказав, що має “невеликий прогрес” щодо врегулювання війни в Україні.

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На запитання про те, чи повинна Україна здати території Росії, Трамп відповів неоднозначно.

“Я скажу вам після своєї першої зустрічі. Але [в Україні − ред.] є міста, де не залишилось жодного вцілілого будинку. Це руїни. Люди не можуть повернутись в ті міста, там нічого немає… І в цих будинках було багато людей”, − наголосив республіканець.

За його словами, кількість загиблих як в України, так і в Росії, ймовірно набагато більша, ніж повідомлялося офіційно.

“Ми будемо робити й робимо все, що можемо. Побачимо, що станеться. З моменту виборів ми працюємо щодня, аби світ міг трохи перепочити, аби позбутись війн”, − додав майбутній очільник США.

“Повинна бути угода. Забагато людей гинуть… І Путін повинен укласти угоду”, − підсумував Трамп.

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Росія атакує Україну ударними дронами − подробиці

Станом на 07:02 безпілотники летіли до Миргорода та Черкас.

У Києві о 06:14 оголошували повітряну тривогу через загрозу нальоту БпЛА.

О 06:12 дрон був у центрі Сумщини, тримав північно-східний курс, також два БпЛА на південному сході та заході Чернігівщини летіли в західному напрямку. На північному заході Харківщини безпілотник також летів у західному напрямку.