Десять країн і Європейський Союз у спільній заяві, оприлюдненій у понеділок, назвали зростаючу безпосередню участь Північної Кореї у війні Росії в Україні «небезпечною експансією», а Сполучені Штати – «небезпечним розширенням».

Північна Корея поглиблює співпрацю з Росією

Пхеньян відправив тисячі своїх вояків на підкріплення російської армії. Серед них, за повідомленнями України та США, вже є втрати.

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«Пряма підтримка КНДР агресивної війни Росії проти України знаменує собою небезпечне розширення конфлікту, що матиме серйозні наслідки для європейської та індо-тихоокеанської безпеки», – йдеться в заяві, яку підписали міністри закордонних справ Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Великої Британії, США, Франції та високий представник Європейського Союзу.

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Вони також заявили, що «глибоко стурбовані будь-якою політичною, військовою або економічною підтримкою, яку Росія може надавати незаконним збройним програмам КНДР, включаючи зброю масового знищення».

У понеділок Міністерство фінансів США оприлюднило санкції проти дев’яти фізичних і семи юридичних осіб за надання фінансової та військової підтримки Північній Кореї, в тому числі проти банку «Золотий трикутник» і корейський кредитний банк «Мандал».

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Серед тих, хто потрапив під санкції за надання військової підтримки, – генерал Рі Чанг Хо, який, за чутками, привіз до Росії північнокорейські війська.

Державний департамент США також запровадив санкції проти трьох осіб, пов’язаних із північнокорейською програмою балістичних ракет.

«Ці заходи є відповіддю на ескалацію провокацій і ворожу військову політику КНДР, які посилюють глобальну напруженість і дестабілізують регіональний мир і безпеку», – заявило Міністерство фінансів США.

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Втрати на Курщині − подробиці

Після свого вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія зміцнила свої військові зв’язки з Північною Кореєю. На початку цього місяця набув чинності знаковий оборонний пакт між Пхеньяном і Москвою, підписаний у червні.

Експерти кажуть, що ядерний лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прагне отримати від Росії передові технології та бойовий досвід для своїх військ.

Підписанти спільної заяви наголосили, що «найрішучішим чином засуджують посилення військового співробітництва», в тому числі «розгортання військ КНДР у Росії для використання на полі бою проти України».

Вони додали, що експорт Пхеньяном балістичних ракет, артилерійських снарядів та інших військових матеріалів до Росії, а також навчання Москвою північнокорейських солдатів із застосуванням зброї «є кричущими порушеннями резолюцій Ради безпеки ООН».

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«Ми закликаємо КНДР негайно припинити будь-яку допомогу Росії в її агресивній війні проти України, в тому числі шляхом виведення своїх військ», – йдеться в заяві.

США і Південна Корея звинуватили КНДР у відправці понад 10 000 солдатів, а Пентагон заявив у понеділок, що сили Пхеньяна вступили в бій на Курщині разом із російськими військами і зазнали втрат.

«У нас є свідчення того, що вони зазнали втрат... як вбитими, так і пораненими», – сказав журналістам речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

Також у понеділок Україна повідомила, що минулими вихідними ЗСУ вбили або поранили щонайменше 30 північнокорейських солдатів у Курській області.