У США 17 грудня колегія виборників затвердила перемогу Дональда Трампа на виборах президента країни, пише CNN.

Трамп остаточно переміг на виборах − подробиці

Наразі новообраний президент має 312 голосів, а чинна віцепрезидентка Камалу Гарріс − 226.

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Для перемоги кандидату потрібно було забезпечити собі голоси щонайменше 270 виборників.

Голоси кожного штату передадуть до Конгресу. Законодавці зберуться на спільне засідання 6 січня, щоб підрахувати голоси колегії виборників і проголосити Трампа та Венса наступними президентом і віцепрезидентом Штатів.

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Вони вступлять на посади після інавгурації 20 січня 2025 року.

У голосуваннях взяли участь понад 150 млн людей. 

Трамп підписав з адміністрацією Байдена меморандум про передачу влади

Перехідна команда новообраного президента Трампа підписала меморандум про взаєморозуміння з адміністрацією Байдена.

Угода надає новій адміністрації доступ до інформації федеральних агентств, необхідної для підготовки до перебрання влади.

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Новообраний президент США раніше засудив рішення Байдена щодо дозволу на далекобійні удари вглиб Росії американською зброєю.

Найрезонанснішими кандидатурами, які запропонував Трамп, були такі:

  • сенатор від Флориди Марко Рубіо на посаду держсекретаря
  • телеведучий Fox News Піт Хегсет на пост глави Пентагону
  • конгресмен від Флориди Метт Гетц на посаду генпрокурора США (але той відмовився через серію скандалів, і його замінили на ексгенпрокурора Флориди Пем Бонді)
  • мільярдери Ілон Маск і Вівек Рамасвамі на пост керівників нового Міністерства з підвищення ефективності уряду
  • колишня керівниця компанії WWE − Лінда Макмен на посаду керівниці Міністерства освіти США
  • Тулсі Габбард – на посаду директора Національної розвідки.
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