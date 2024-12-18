У США 17 грудня колегія виборників затвердила перемогу Дональда Трампа на виборах президента країни, пише CNN.

Трамп остаточно переміг на виборах − подробиці

Наразі новообраний президент має 312 голосів, а чинна віцепрезидентка Камалу Гарріс − 226.

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Для перемоги кандидату потрібно було забезпечити собі голоси щонайменше 270 виборників.

Голоси кожного штату передадуть до Конгресу. Законодавці зберуться на спільне засідання 6 січня, щоб підрахувати голоси колегії виборників і проголосити Трампа та Венса наступними президентом і віцепрезидентом Штатів.

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Вони вступлять на посади після інавгурації 20 січня 2025 року.

У голосуваннях взяли участь понад 150 млн людей.

Трамп підписав з адміністрацією Байдена меморандум про передачу влади

Перехідна команда новообраного президента Трампа підписала меморандум про взаєморозуміння з адміністрацією Байдена.

Угода надає новій адміністрації доступ до інформації федеральних агентств, необхідної для підготовки до перебрання влади.

Більше по темі Трамп підтримає рішення Шольца не постачати Україні ракети Taurus Новообраний президент США раніше засудив рішення Байдена щодо дозволу на далекобійні удари вглиб Росії американською зброєю.

Найрезонанснішими кандидатурами, які запропонував Трамп, були такі: