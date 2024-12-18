У США 17 грудня колегія виборників затвердила перемогу Дональда Трампа на виборах президента країни, пише CNN.
Трамп остаточно переміг на виборах − подробиці
Наразі новообраний президент має 312 голосів, а чинна віцепрезидентка Камалу Гарріс − 226.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Для перемоги кандидату потрібно було забезпечити собі голоси щонайменше 270 виборників.
Голоси кожного штату передадуть до Конгресу. Законодавці зберуться на спільне засідання 6 січня, щоб підрахувати голоси колегії виборників і проголосити Трампа та Венса наступними президентом і віцепрезидентом Штатів.
Вони вступлять на посади після інавгурації 20 січня 2025 року.
У голосуваннях взяли участь понад 150 млн людей.
Трамп підписав з адміністрацією Байдена меморандум про передачу влади
Перехідна команда новообраного президента Трампа підписала меморандум про взаєморозуміння з адміністрацією Байдена.
Угода надає новій адміністрації доступ до інформації федеральних агентств, необхідної для підготовки до перебрання влади.
Трамп підтримає рішення Шольца не постачати Україні ракети Taurus
Найрезонанснішими кандидатурами, які запропонував Трамп, були такі:
- сенатор від Флориди Марко Рубіо на посаду держсекретаря
- телеведучий Fox News Піт Хегсет на пост глави Пентагону
- конгресмен від Флориди Метт Гетц на посаду генпрокурора США (але той відмовився через серію скандалів, і його замінили на ексгенпрокурора Флориди Пем Бонді)
- мільярдери Ілон Маск і Вівек Рамасвамі на пост керівників нового Міністерства з підвищення ефективності уряду
- колишня керівниця компанії WWE − Лінда Макмен на посаду керівниці Міністерства освіти США
- Тулсі Габбард – на посаду директора Національної розвідки.