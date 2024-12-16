У понеділок канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуває в скрутному становищі, має постати перед парламентом, який дасть старт процесу підготовки до виборів 23 лютого. Він сподівається, що переживе політичну кризу і залишиться на другий термін.

66-річний Шольц, чия коаліція розпалася минулого місяця, призначив голосування за вотум довіри, якого, як очікується, він не отримає, що означатиме розпуск Бундестагу і дострокові вибори.

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Згідно з результатами опитувань, 69-річний Фрідріх Мерц – головний кандидат від консервативного опозиційного альянсу ХДС-ХСС екс-канцлера Ангели Меркель – значно випереджає конкурентів.

Політична боротьба відбувається в той час, коли ця провідна європейська держава намагається відродити свій проблемний промисловий сектор на тлі високих цін на енергоносії та жорсткої конкуренції з боку Китаю.

Берлін також стикається з серйозними геополітичними викликами, пов'язаними з війною в Україні, а повернення Дональда Трампа до Білого дому посилює невизначеність щодо НАТО і торговельних зв'язків.

Мерц, колишній корпоративний юрист, довгий час поливав брудом строкатий альянс канцлера, до якого входять Соціал-демократи (СДПН), ліві «Зелені» та ліберальні Вільні демократи (ВДП).

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Суперечки в коаліції через фіскальні та економічні проблеми досягли апогею, коли Шольц звільнив свого бунтівного міністра фінансів від ВДП Крістіана Лінднера 6 листопада – того ж дня, коли Трамп був переобраний на другий термін.

Без Лінднера Шольц залишився на чолі уряду меншості з «зеленими» віце-канцлером Робертом Хабеком і міністром закордонних справ Анналеною Бербок.

Не маючи змоги ухвалити ні основні законопроєкти, ні новий державний бюджет без підтримки опозиції, уряд зараз кульгає, оскільки всі сторони перебувають у передвиборчому режимі.

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Політичні потрясіння в Німеччині відбуваються в той час, як її ключовий партнер у ЄС – Франція – також охоплена кризою і безвихіддю, через що президент Емманюель Макрон у п'ятницю звернувся до центриста Франсуа Байру з проханням спробувати сформувати новий уряд.

Вибори в Німеччині − що відомо

Німецькі законодавці зберуться в Бундестазі о 13:00 (12:00 за Гринвічом). Після виступу Шольца відбудуться дебати, а потім голосування.

Задля вотуму недовіри Зелені пообіцяли утриматися після того, як ультраправа «Альтернатива для Німеччини» (AfD) погрожувала зірвати процес, проголосувавши за Шольца.

Якщо Шольц програє голосування (як очікується), президент Франк-Вальтер Штайнмаєр може розпустити парламент і офіційно оголосити узгоджену дату виборів 23 лютого.

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Німецька політика в післявоєнну епоху була стабільною, і в ній домінували дві великі партії – ХДС-ХСС і СДПН, а невелика СДП часто грала роль «держателя золотої акції».

Зелені з'явились у 1980-х роках, але за останнє десятиліття політичний ландшафт ще більше фрагментувався через прихід до влади AfD, що стало шоком для країни, чия похмура історія Другої світової війни довгий час накладала табу на ультраправі партії.

Сформована як маргінальна партія євроскептиків, AfD перетворилася на велику політичну силу, коли виступила з протестом проти політики відкритих дверей Меркель для мігрантів. Зараз вона має підтримку близько 18% виборців.

Хоча інші партії взяли на себе зобов'язання не співпрацювати з AfD, деякі з них запозичили її антиімміграційну та антиісламську риторику.

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Після падіння сирійського президента Башара Асада деякі депутати від ХДС поспішили вимагати повернення на батьківщину близько мільйона сирійських біженців, які перебувають у Німеччині.

Зимові виборчі перегони обіцяють бути гарячими, оскільки відбуваються в той час, коли «німецька модель переживає кризу», – каже політологиня Клер Демесмей з паризького університету «Sciences Po», яка мешкає в Берліні.

Процвітання Німеччини «було побудоване на дешевих енергоносіях, імпортованих з Росії, на політиці безпеки, переданій на аутсорсинг США, а також на експорті та субпідрядах до Китаю», – сказала Демесмей в інтерв'ю агенції AFP.

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За її словами, зараз країна перебуває в процесі масштабної переорієнтації, яка «підживлює страхи в суспільстві, що знаходять своє відображення на політичному рівні»:

«Ми бачимо політичний дискурс, який є більш напруженим, ніж кілька років тому. Ми маємо Німеччину, змучену сумнівами».