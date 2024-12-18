Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що проєкт наступного, 16, пакета санкцій проти Росії вже готується.
Про це вона заявила під час пленарного засідання Європейського парламенту.
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У ЄС триває робота над 16-тим пакетом санкцій проти Росії
Урсула фон дер Ляєн зазначила, що зараз у Росій понад третина бюджету йде на військові витрати – це економіка війни.
Тому дуже важливо підірвати потенційні доходи президента РФ Володимира Путіна.
“Минулого тижня ми прийняли наш 15-й пакет санкцій. Він включає заходи проти російського тіньового флоту і обхідних каналів, а 16-й пакет вже готується”, – сказала вона.
Президентка Єврокомісії відзначила, що санкції негативно впливають на російську економіку.
“Рубль знаходиться на найнижчому рівні з початку війни, незважаючи на масовані контрзаходи російського Центрального банку. Інфляція досягла 70% в деяких секторах російської економіки”, – зазначила фон дер Ляєн.
Як говорити з Путіним
Президентка додала, що ЄС надсилає дуже чіткий сигнал Кремлю: “чим довше триває війна, тим вища ціна для російської економіки”.
15-ий пакет санкцій проти РФ - подробиці
16 грудня Рада міністрів Європейського Союзу із закордонних справ ухвалила 15-й пакет санкцій проти Росії.
«Цей пакет санкцій є частиною нашої відповіді для ослаблення російської «машини війни» та тих, хто уможливлює цю війну, включаючи також китайські компанії. Він демонструє єдність країн-членів ЄС у продовженні нашої підтримки України», - наголосила висока представниця ЄС Кая Каллас.
Пакет санкцій охоплює нові заходи проти російського «тіньового флоту», людей та організацій із Росії та третіх країн, які сприяють військовому та технологічному зміцненню РФ в обхід експортних обмежень.
11 грудня посли Європейського Союзу погодили черговий пакет санкцій щодо Росії у відповідь на її агресію проти України.