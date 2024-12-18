Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що проєкт наступного, 16, пакета санкцій проти Росії вже готується.

Про це вона заявила під час пленарного засідання Європейського парламенту.

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У ЄС триває робота над 16-тим пакетом санкцій проти Росії

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що зараз у Росій понад третина бюджету йде на військові витрати – це економіка війни.

Тому дуже важливо підірвати потенційні доходи президента РФ Володимира Путіна.

“Минулого тижня ми прийняли наш 15-й пакет санкцій. Він включає заходи проти російського тіньового флоту і обхідних каналів, а 16-й пакет вже готується”, – сказала вона.

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Президентка Єврокомісії відзначила, що санкції негативно впливають на російську економіку.

“Рубль знаходиться на найнижчому рівні з початку війни, незважаючи на масовані контрзаходи російського Центрального банку. Інфляція досягла 70% в деяких секторах російської економіки”, – зазначила фон дер Ляєн.

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Президентка додала, що ЄС надсилає дуже чіткий сигнал Кремлю: “чим довше триває війна, тим вища ціна для російської економіки”.