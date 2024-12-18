Велика Британія оголосила про санкції проти 20 танкерів, які в обхід обмежень перевозили російську нафту, пише Sky News, цитуючи прем’єр-міністра країни Кіра Стармера.

Російська нафта під ударом: Британія розширила санкції

Санкції стосуються 20 суден, що входять до так званого “тіньового флоту”, серед яких Ocean Faye, Andaman Skies і Mianzim. Кожне з цих суден у 2024 році перевезло понад чотири мільйони барелів російської нафти.

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Наразі Британія ввела санкції проти понад 100 суден, які перевозять російські енергоносії, зокрема, 93 нафтових танкерів.

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За словами Стармера, санкції посилять тиск на російську економіку.

Прем’єр-міністр зауважив, що, поки Путін використовує доходи від нафти для продовження своєї незаконної війни, українські сім’ї змушені переживати важкі умови: відсутність опалення, світла та електрики через постійні обстріли.

Більше по темі Як говорити з Путіним І США, і Німеччина помиляються в усьому, що стосується Росії, а Фінляндія – ні, коли “говорить тихо, з дубиною в руці”.

Стармер оголосив також про виділення екстреної допомоги Україні на 35 млн фунтів стерлінгів на відновлення енергетичної мережі.

Британія запровадила санкції, які зменшать фінансові можливості Росії

Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти незаконної торгівлі золотом.

Це завдасть відчутного удару по фінансовому забезпеченню російської агресії.

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19 листопада Британія запровадила нові санкції на десять фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконної депортації українських дітей.

Велика Британія розширила санкції проти Росії, спрямувавши їх проти військово-промислового комплексу країни та підтримуваних нею найманців.

28 жовтня британський уряд запровадив санкційні обмеження проти трьох російських агенцій та їхніх високопоставлених менеджерів.