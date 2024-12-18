Україна неодноразово просила у США передати Україні ліцензії на виробництво систем Patriot, але позитивної відповіді не отримала, пише Le Parisien, цитюучи Президента України Володимира Зеленського.

Україна не отримала ліцензії на виробництво Patriot − подробиці

“ дуже багато разів просив у Сполучених Штатів Америки дати ліцензії на виробництво Patriot. Начебто ніхто не проти. Ніхто жодного разу мені не сказав: ні, ми вам не дамо. Але до цих пір ми нічого не отримали”, − наголосив Зеленський.

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Він пояснив, що причиною прохань стали затримки у постачаннях цих систем протиповітряної оборони, які потрібні Україні, щоб захистити повітряний простір.

За три роки повномасштабної війни Україна досі не отримала необхідну кількість систем ППО,

“Мені казали, що не вистачає потужностей виробляти ці системи, що є багато країн у світі, які також у черзі, є контракти. Я тоді дуже просив, дайте нам ліцензії і заморожені російські активи, ми будемо виробляти системи ППО і іншу зброю. Ми будемо брати ці гроші і виробляти зброю. Поки що є те, що є”, − підсумував український лідер.

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