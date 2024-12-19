Цієї зими Київ запрошує на низку захоплюючих подій до Різдва, які створять неповторну атмосферу свят. Насолодіться виставами “Лускунчик Гофмана” в Київській опері, різдвяним концертом “Magic Christmas Symphony”, а також відвідайте фестивалі та шоу, такі як “Comedy Bus” у кафе Monpark чи “Різдво у великому місті”. Кожен знайде для себе магію святкового настрою та незабутні емоції!

Різдвяне місто. Київ ХІХ-ХХ століття

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У передноворічний період Музей історії міста Києва підготував для своїх гостей унікальний подарунок — виставковий проєкт “Різдвяне місто. Київ ХІХ-ХХ століття”. Ця експозиція переносить відвідувачів у атмосферу зимових свят минулих століть, запрошуючи на цікаву подорож святковим Києвом тих часів. Виставка включає п’ять тематичних зон, кожна з яких ілюструє ключові аспекти підготовки киян до зимових свят.

Гості матимуть нагоду побувати на міській ковзанці, завітати до затишної кав’ярні-кондитерської, заглянути до кравецької майстерні, відчути чарівність театрального життя та побачити, як виглядали прикрашені до свят оселі киян.

Advertisement

Коли: з середи до неділі з 12:00 до 19:00, каса припиняє роботу о 18:30 (понеділок та вівторок — вихідні дні)

Де: Музей історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7

Ціна: 200 грн повний, 100 грн — пільговий

Magic Christmas Symphony: різдвяна класика

Національний президентський оркестр запрошує на святковий концерт, який стане справжньою музичною подією для шанувальників класичної музики. У програмі прозвучать шедеври Йоганна Штрауса, неперевершені твори Лероя Андерсона, а також перлини української класичної музики, що занурять слухачів у чарівну атмосферу зимових свят.

Цей концерт – ідеальна можливість провести вечір під акомпанемент професіоналів жанру високої музики, яка поєднує витонченість європейської традиції з душевністю українського мистецтва. Різдвяна симфонія оживе в унікальному виконанні одного з найкращих оркестрів країни та подарує незабутні враження.

Advertisement

Коли: 20 грудня, 18:00

Де: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Ціна: 450-1390 грн. Квитки

“Зимова країна” на ВДНГ

Вже десятий рік поспіль “Зимова країна” радує киян і гостей столиці, даруючи їм радість свята. На центральній площі ВДНГ розгорнулися яскраві розважальні зони, які запрошують до зимових розваг і веселощів.

Серцем “Зимової країни” стала оновлена ковзанка площею 2 500 квадратних метрів із казковим дизайном, що вражає уяву. Біля центрального входу на гостей чекає затишний різдвяний ярмарок, прикрашена святкова ялинка, чарівна Венеціанська карусель і колесо огляду, яке відкриває чудові панорами зимового Києва.

Advertisement

Неподалік ковзанки розташувався великий фудкорт, де можна зігрітися гарячими напоями, скуштувати страви на грилі, поласувати фастфудом і різноманітними солодощами. Це місце поєднує в собі магію зимових традицій та сучасні розваги, даруючи незабутні емоції кожному відвідувачу.

Коли: з 12:00 до 21:00 — у будні, з 10:00 до 22:00 — у вихідні та святкові дні.

Де: ВДНГ, Академіка Глушкова, 1

Ціна: вхід на територію ВДНГ вільний

Різдвяна історія від оркестру НАОНІ та Театру Sherliz

Вічна класика, яка роками створює святковий настрій у мільйонах домівок, оживає в абсолютно новій інтерпретації. Театр SHERLIZ і віртуозний оркестр НАОНІ об’єднали свої таланти, щоб представити легендарний твір Дікенса у сучасному та захопливому форматі.

Advertisement

Цей проєкт — не просто вистава, а справжнє мистецтво, де жива музика і театральна майстерність зливаються у неймовірний перформанс. Унікальне звучання відомого оркестру НАОНІ гармонійно переплітається з емоційною грою акторів театру SHERLIZ, занурюючи слухачів у багатогранний світ “Різдвяної історії”.

Це шоу — не лише данина світовій класиці, а й свіжий, сучасний погляд на знайомий сюжет. Завітайте, щоб відкрити для себе новий погляд на улюблену історію та сповнитися святкового настрою!

Коли: 21 грудня, 16.00 та 18.30

Де: Будинок Кіно, вул. Саксаганського, 6

Advertisement

Ціна: від 390.00 грн. Квитки

Йоль Nevertep. Zwyntar. Folkulaka. Run. Zgarda. Дватри

Цьогоріч Йоль NEVERTEP розпочинає святкування ще до заходу сонця, об’єднуючи у спільному колі унікальних персонажів: мавок і вовкунів, ельфів з підгір’я та духів американських прерій. Цілий день і вечір на вас чекатимуть різні жанри фолкової музики, натхненні давніми традиціями. Унікальні українські гурти подарують незабутні відчуття містики, тепла й самобутньої давньої магії поруч.

Особливості заходу:

Фотографи: Такого не побачиш більше ніде! Професійні котики-фотографи ловитимуть вас у найкращих ракурсах за донат для ЗСУ. Спеціально підготовані декорації додадуть вашим світлинам особливого шарму.

Такого не побачиш більше ніде! Професійні котики-фотографи ловитимуть вас у найкращих ракурсах за донат для ЗСУ. Спеціально підготовані декорації додадуть вашим світлинам особливого шарму. Таємна фотозона – ХАЩІ: Той, хто задонатить від 400 грн, отримає доступ до ексклюзивної фотозони, створеної легендарною студією “Рослинка”.

Той, хто задонатить від 400 грн, отримає доступ до ексклюзивної фотозони, створеної легендарною студією “Рослинка”. Конкурс на найкращий костюм: Усім відвідувачам пропонується долучитися до феєричного дефіле у тематичних образах, натхненних українськими міфами та легендами. Поважне журі обере переможців у кількох номінаціях, а їхні старання будуть винагороджені цікавими призами.

Усім відвідувачам пропонується долучитися до феєричного дефіле у тематичних образах, натхненних українськими міфами та легендами. Поважне журі обере переможців у кількох номінаціях, а їхні старання будуть винагороджені цікавими призами. Благодійність: Усі кошти з благодійних аукціонів і маркету, а також прибуток із продажу квитків підуть на тактичну медицину.

Це єдиний день у році, коли ви зможете зануритись у магію Йоля, де народні традиції, фолк і міфологія оживають в усій своїй красі. Готуйте костюми, налаштовуйтесь на свято і приєднуйтесь до містичного дійства!

Коли: 21 грудня, 16.00 до 18.00

Де: Мала Опера, вул. Дегтярівська, 5

Ціна: від 650.00 грн. Квитки

Різдвяний маркет в Аvangarden

Запрошуємо вас на атмосферний різдвяний ярмарок, який стане джерелом натхнення для святкових приготувань і можливістю придбати унікальні подарунки. Тут ви знайдете дивовижні вироби: різдвяні вертепні маски, ялинкові воскові прикраси, свічки, кераміку та підсвічники. Усе створено з любов’ю, щоб наповнити ваш дім святковим настроєм. На ярмарку також буде представлена натуральна доглядова косметика та чарівні прикраси.

Для поціновувачів автентики будуть представлені традиційні гуцульські вироби та солом’яні “павуки”, які слугують не лише прикрасою, а й символічним оберегом оселі. Такі деталі зроблять ваші свята особливими та допоможуть підтримати давні українські традиції.

Гурмани матимуть нагоду поласувати різдвяною кутею, ніжним мандариновим вершковим маслом, маринованим перцем у баночках та панеттоне. Усе це доповнить теплий святковий напій, який зігріє та створить особливу атмосферу.

Коли: 22 грудня з 11:00

Де: Аvangarden, вул. Січових Стрільців, 23а

Ціна: вхід вільний

Гаррі Поттер і магічний фестиваль у Жовтневому палаці

Цього року ви матимете нагоду відвідати “справжній” Гоґвортс, прикрашений у найкращих традиціях магічної школи. На вас чекає головна зала з величезною ялинкою, що сяє вогнями, та чарівними літаючими свічками. На території палацу розмістяться тематичні фотозони, які перенесуть вас у світ чаклунства й магії.

Програма фестивалю обіцяє бути незабутньою:

Відчуйте дух суперництва у змаганнях за Кубок Гоґвортсу! Обирайте свій гуртожиток і беріть участь у святковій битві магічних знань, допомагаючи своїй команді здобути перемогу.

Зануртесь у магічне навчання на майстер-класах і лекціях з чарівних дисциплін. Випробуйте себе у зіллєварінні, створенні власної магічної палички, вивченні гербології та інших неймовірних заняттях.

Прогуляйтеся алеєю Діаґон з десятками крамниць із товарами зі світу магії, роботами художників та митців. Ви зможете придбати унікальні сувеніри, натхненні улюбленим світом чаклунства.

Не пропустіть інтелектуальну вікторину Harry Potter Quiz від QLab, яка занурить вас у магічні пригоди й дасть змогу відчути себе справжнім студентом Гоґвортсу.

Любителі настільних ігор зможуть поринути у захопливі настільно-рольові пригоди. А ті, хто мріє про магічний бал, можуть приєднатися до святкових танців і майстер-класів від Vintage Dance Community.

На фудкорті на вас чекатимуть не лише різноманітні страви, а й тематичні ласощі з Гоґсміту: маслопиво, шоколадні жабки, цукерки-снітчі, печиво-листівки та багато інших смаколиків.

Цей фестиваль стане справжнім святом для шанувальників магії, даруючи незабутні емоції та справжній дух чаклунства. Не пропустіть можливість відчути себе частиною легендарної школи Гоґвортс!

Коли: 22 грудня з 11:00

Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Ціна: від 400 грн. Квитки

Різдвяний перформанс від ROXOLANA

Цієї зими співачка ROXOLANA запрошує всіх поринути у святкову атмосферу на своєму унікальному різдвяному шоу. Це буде вечір, сповнений тепла, де зійдуться традиції, музика й найкращі зіркові виступи.

На сцені пролунають традиційні українські колядки у виконанні ROXOLANA, які перенесуть глядачів у світ різдвяної магії. Але це ще не все — до неї приєднаються її талановиті друзі, серед яких MONATIK, Джамала, TVORCHI, KAZKA та інші. Разом вони створять незабутній музичний вечір, що поєднає різноманітні стилі та настрої.

Це шоу стане справжнім святковим подарунком для всіх, хто цінує гарну музику, тепло родинних традицій та затишну атмосферу. Не пропустіть можливість стати частиною цього неймовірного вечора, який залишить у серці лише найсвітліші спогади!

Коли: 22 грудня, 18:00

Де: Палац “Україна”, вул. Велика Васильківська, 103

Ціна: 250-2500 грн. Квитки

Великий концерт гурту “Пиріг і Батіг”

Цей унікальний концерт обіцяє стати особливою подією для всіх шанувальників української культури. Він буде розділений на дві частини: у першій прозвучать колядки з різних куточків України, що дозволить вшанувати й зберегти наш багатий фольклорний спадок. Глядачі поринуть у святкову атмосферу, спільно виконуючи старовинні пісні, які зберігають дух наших традицій.

У другій частині концерту на сцені прозвучать вірші українських поетів, які загинули в боротьбі за незалежність. Їхня поезія, яка оживе під акомпанемент камерної музики, стане справжнім емоційним сплеском, глибоко торкаючись сердець присутніх.

Особливим моментом події стане презентація нового альбому “Колядницький”, реліз якого відбудеться саме під час концерту. Крім того, на гостей чекає благодійний аукціон, частина коштів з якого буде спрямована на підтримку важливих ініціатив.

Коли: 22 грудня 18:00

Де: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6

Ціна: від 590 грн. Квитки

Різдвяний джазовий концерт музики Френка Сінатри

Caribbean Club Concert Hall, як завжди, дарує своїм гостям неперевершену атмосферу і чудовий настрій, і цього разу пропонує насолодитися концертною програмою, присвяченою легендарним композиціям Френка Сінатри. Улюблені хіти мільйонів шанувальників прозвучать у майстерному виконанні KYIV JAZZ QUINTET, передаючи всю енергетику великого Сінатри.

23 грудня, коли серце відкривається для святкових емоцій, гості CARIBBEAN матимуть можливість насолодитися музикою, яка нагадує про найкращі моменти життя. Не пропустіть цю чудову подію!

Коли: 23 грудня 19:00

Де: CARIBBEAN club, вул. С. Петлюри, 4

Ціна: від 490 грн. Квитки

Лускунчик Гофмана

Для справжніх поціновувачів класичної музики Київська опера представляє нове, захопливе прочитання знаменитої казки — балетну виставу “Лускунчик Гофмана”. Унікальну музику до цієї вистави створив український композитор Іван Небесний, надавши легендарному твору сучасного звучання. Ця нова інтерпретація створює неповторну атмосферу і відкриває нові глибини знайомої з дитинства історії.

Глядачі зможуть по-новому подивитися на знайомих персонажів і події, зануритись у світ магії та казкових пригод. “Лускунчик Гофмана“ стане чудовим подарунком на свята для всіх поколінь. Він занурить в атмосферу Різдва та змусить кожного відчути магію цієї унікальної вистави, яка переносить нас у світ дитячих мрій, але з глибоким, дорослим осмисленням.

Коли: з 25 грудня по 5 січня

Де: Київська опера, вул. Межигірська, 2

Ціна: від 200 грн

Концерт “Різдво у великому місті”

Запрошуємо вас провести найчарівніший і найочікуваніший вечір року, сповнений новорічних хітів і класичних святкових композицій, що прозвучать у рамках програми “Різдво у великому місті”. Музичну магію створюватимуть талановиті музиканти естрадно-симфонічного оркестру Олександра Госачинського, даруючи вам незабутні емоції.

25 грудня сцену та залу Freedom Hall наповнить відчуття легкості й мрійливості. У виконанні оркестру звучатимуть найвідоміші різдвяні й новорічні мелодії, а також композиції з відомих фільмів, українські народні твори та хіти культових гуртів ABBA, Queen, Imagine Dragons. Цей вечір стане справжнім святом музики для всіх поколінь. Чекаємо на вас!

Коли: 23 грудня 19:00

Де: Freedom Hall, вул. Кирилівська, 134

Ціна: від 250 грн. Квитки

Comedy Bus у Monpark: стендап, смачна їжа та святковий настрій

MONPARK сьогодні — це місце, де святковий декор і тепла атмосфера наповнюють відпочинок зимовою магією. Хвойні композиції, мерехтливі вогники та теплі пледи додають затишку, а різноманіття авторських страв, десертів і гарячих напоїв допоможуть відкинути всі тривоги!

Цієї зими кафе Monpark запрошує всіх на захопливий святковий проєкт Comedy Bus, який стартує 25 грудня і триватиме протягом усіх різдвяних свят. Це ідеальне поєднання сміху, смачних страв та унікальної святкової атмосфери. Гостям обіцяють насичену програму, яка включатиме щовечора стендап-виступи відомих українських коміків. Крім того, на вас чекає спеціальне меню, яке готуватимуть просто перед вами. Серед смаколиків будуть хотдоги, сендвічі та гарячі напої — чудове доповнення для затишного зимового вечора.

Щовечора з 18:00 до 20:00 у MONPARK проходитимуть виступи щедрувальників та музикантів. Це чудова можливість поринути у святковий настрій, насолоджуючись смачною вечерею й гарячими напоями.

Окрім того, MONPARK підтримує благодійну ініціативу PAWS & PLAY, яка допомагає тваринам, постраждалим через війну. Для чотирилапих відвідувачів заклад пропонує спеціальне меню зі смачними частуваннями. 5 грн із кожного замовлення будуть передані до фонду “12 вартових”.

Коли: з 25 грудня

Де: вул. Велика Васильківська, 23А

Ціна: вхід вільний