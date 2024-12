У четвер Північна Корея розкритикувала «безрозсудну провокацію» з боку США та їхніх союзників за критику підтримки Пхеньяном війни Росії в Україні, в тому числі з залученням військ.

КНДР звинувачує США в “безрозсудній провокації” − подробиці

Центральне телеграфне агентство КНДР поширило заяву представника міністерства закордонних справ, який сказав, що 10 країн і ЄС «спотворюють і обмовляють» «нормальне співробітництво» Пхеньяна з Москвою.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russian President Vladimir Putin (L) and North Korea's leader Kim Jong Un (R) attend a signing ceremony following their bilateral talks at Kumsusan state residence in Pyongyang, on June 19, 2024. (Photo by Kristina Kormilitsyna / POOL / AFP) / -- Editor's note : this image is distributed by the Russian state owned agency Sputnik -На цій спільній фотографії, поширеній російським державним агентством «Спутнік», президент Росії Владімір Путін (ліворуч) і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин (праворуч) під час церемонії підписання угоди у державній резиденції Кумсусан. Пхеньян, 19 червня 2024 р. Фото: Крістіна Корміліцина / POOL / AFP

Пхеньян відправив тисячі військовослужбовців на допомогу армії Росії, в тому числі в прикордонну Курську область, частину території якої українські війська захопили кілька місяців тому.

У понеділок ці країни і ЄС заявили, що зростаюча участь Північної Кореї у війні в Україні на підтримку Росії є «небезпечним розширенням конфлікту, що має серйозні наслідки для європейської та індо-тихоокеанської безпеки», повідомляє AFP.

США та союзники закликали КНДР припинити підтримку Росії

Вашингтон оприлюднив спільну заяву міністрів закордонних справ Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Великої Британії, США, Франції та Верховного представника ЄС:

«Ми закликаємо КНДР негайно припинити будь-яку допомогу Росії в її агресивній війні проти України, в тому числі шляхом виведення своїх військ».

У відповідь речник міністерства закордонних справ КНДР висловив «серйозну стурбованість і протест, засудивши і відкинувши найрішучішим чином безрозсудну провокацію США та їхніх васалів».

Північна Корея заявила, що «божевільна» реакція «ворожих сил» свідчить про те, що посилення співпраці між Пхеньяном і Москвою ефективно «стримує зловмисне розширення впливу США і Заходу».