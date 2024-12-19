Висока представниця Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Кайа Каллас заявила, що лідери країн Заходу мають припинити підштовхувати президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів із Росією.

Про це вона повідомила в інтерв’ю Financial Times.

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Захід повинен надати Києву гарантії безпеки

На думку посадовиці, замість розмов про переговори західним лідерам необхідно втілити у реальність свої обіцянки про гарантії безпеки для України.

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Дипломатка зазначила, що тиск на Зеленського для обговорення миру немає сенсу, поки Володимир Путін не демонструє бажання припинити війну.

“Ми не можемо говорити про миротворців, коли немає миру. І чому немає спокою? Тому що Росія не хоче миру”, - сказала вона.

Financial Times нагадало, що обраний президент США Дональд Трамп заявляв про намір припинити військову допомогу Україні та спонукати Київ до перемовин про припинення вогню.

“Підтримувати Україну зараз набагато дешевше, ніж потім терпіти війну. Росія не змінила своїх цілей. Я маю на увазі, що ми маємо бути дуже чесними з собою в цьому відношенні. Що ми насправді робимо зараз?” - сказала Каллас.

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Зеленський відповів чому Україна ще не готова до переговорів

Напередодні саміту лідерів ЄС, на якому майбутня підтримка України буде головною темою, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі недостатньо сильна для дипломатичних кроків, спрямованих на завершення війни.

За його словами, завдяки партнерам Україна фінансово забезпечена на 2025 рік, однак “не все виконано, щоб сказати, що Україна сильна для тих чи інших дипломатичних кроків”.