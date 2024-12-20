Увечері, 19 грудня, Росія вдарила по Кривому Рогу ракетою, повідомили ДСНС України, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
П’ятеро постраждалих внаслідок обстрілу Кривого Рогу − подробиці
Як зазначається, удар частково зруйнував житлову двоповерхівку.
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Наразі відомо про 5 постраждалих. Серед них є 15-річна дівчинка, двоє чоловіків 38 та 49 років, а також дві жінки 30 та 82 років. Усі в стані середньої тяжкості.
Росіяни обстріляли Херсон: постраждали мирні жителі
У ніч проти 20 грудня росіяни з артилерії масовано обстріляли Херсон, повідомляє керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.
За його словами, зафіксовані влучання в багатоповерхівки, постраждали троє людей: 76-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини, 63-річний чоловік дістав контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а 44-річний постраждалий дістав вибухове поранення та ампутацію пальців правої руки.
Обстріли України день за днем 12-20-2024
Росія атакувала Київ балістичними ракетами
Зранку, 20 грудня, росіяни запустили кілька балістичних ракет на українську столицю.
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