Увечері, 19 грудня, Росія вдарила по Кривому Рогу ракетою, повідомили ДСНС України, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

П’ятеро постраждалих внаслідок обстрілу Кривого Рогу − подробиці

Як зазначається, удар частково зруйнував житлову двоповерхівку.

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Фото: ДСНС України / Телеграм

Наразі відомо про 5 постраждалих. Серед них є 15-річна дівчинка, двоє чоловіків 38 та 49 років, а також дві жінки 30 та 82 років. Усі в стані середньої тяжкості.

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Росіяни обстріляли Херсон: постраждали мирні жителі

У ніч проти 20 грудня росіяни з артилерії масовано обстріляли Херсон, повідомляє керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, зафіксовані влучання в багатоповерхівки, постраждали троє людей: 76-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини, 63-річний чоловік дістав контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а 44-річний постраждалий дістав вибухове поранення та ампутацію пальців правої руки.

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