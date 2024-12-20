Зранку, 20 грудня, росіяни запустили кілька балістичних ракет на українську столицю. У Києві працює ППО, повідомили Повітряні сили та мер міста Віталій Кличко.

Росія обстріляла Київ балістичними ракетами − подробиці

11:19 Кількість постраждалих внаслідок російської атаки вранці 20 грудня, збільшилася до 11, повідомила у Телеграмі Київська міська військова адміністрація.

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«Станом на зараз внаслідок ракетної атаки по столиці - загинула одна особа, одинадцять поранено, п’ять з них госпіталізували, іншим медики надали допомогу на місці”, - йдеться в повідомленні.

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09:19: Кличко зазначив, що наразі відомо про одного загиблого та 9 постраждалих внаслідок ворожої атаки. Чотирьох осіб госпіталізували.

У Голосіївському районі без тепла залишилися 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитсадків.

08:31: За словами мера міста, кількість постраждалих наразі становить 7 осіб, двох із яких госпіталізували.

Більше по темі Російська ракета зруйнувала житловий будинок у Кривому Розі: є постраждалі Відомо також про артилерійський обстріл Херсона, внаслідок якого постраждали троє людей.

У Голосіївському районі столиці після падіння уламків горять автомобілі на дорозі, також пошкоджена тепломагістраль. Кличко повідомив про двох потерпілих у цьому районі, одного з них госпіталізували.

У Дніпровському районі уламки впали на дах будинку, а в Солом’янському підтверджено пожежу.

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Про першу швидкісну ціль стало відомо близько 7:00 ранку.