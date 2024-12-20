Зранку, 20 грудня, росіяни запустили кілька балістичних ракет на українську столицю. У Києві працює ППО, повідомили Повітряні сили та мер міста Віталій Кличко.
Росія обстріляла Київ балістичними ракетами − подробиці
11:19 Кількість постраждалих внаслідок російської атаки вранці 20 грудня, збільшилася до 11, повідомила у Телеграмі Київська міська військова адміністрація.
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«Станом на зараз внаслідок ракетної атаки по столиці - загинула одна особа, одинадцять поранено, п’ять з них госпіталізували, іншим медики надали допомогу на місці”, - йдеться в повідомленні.
09:19: Кличко зазначив, що наразі відомо про одного загиблого та 9 постраждалих внаслідок ворожої атаки. Чотирьох осіб госпіталізували.
У Голосіївському районі без тепла залишилися 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитсадків.
08:31: За словами мера міста, кількість постраждалих наразі становить 7 осіб, двох із яких госпіталізували.
Російська ракета зруйнувала житловий будинок у Кривому Розі: є постраждалі
У Голосіївському районі столиці після падіння уламків горять автомобілі на дорозі, також пошкоджена тепломагістраль. Кличко повідомив про двох потерпілих у цьому районі, одного з них госпіталізували.
У Дніпровському районі уламки впали на дах будинку, а в Солом’янському підтверджено пожежу.
Про першу швидкісну ціль стало відомо близько 7:00 ранку.
1100 ракет по Україні: Росія посилює енергетичний терор
Упродовж 2024 року Росія 12 разів завдала масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі України.
Для цих ударів РФ використала близько 1100 ракет – як крилатих, так і балістичних. Йдеться лише про ракети, випущені росіянами тільки по енергооб’єктах України.
Росія продовжує використовувати боєприпаси, які містять отруйні хімікати, зокрема з лютого 2023 року задокументовано вже 4950 таких випадків.