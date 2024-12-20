Європейська Рада наголосила на непохитній відданості ЄС щодо допомоги українцям, повідомила пресслужба Євроради за підсумками засідання лідерів ЄС у Брюсселі.

ЄС посилює підтримку України: нові санкції та фінансова допомога

Європейська Рада закликала терміново збільшити військову допомогу Україні, зокрема постачання систем ППО та боєприпасів, а також забезпечити необхідне навчання українських військових.

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Єврорада закликала прискорити посилення місії ЄС з надання військової допомоги Україні.

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У межах Ukraine Facility загальні виплати у 2024 році становитимуть 16,2 млрд євро, а в наступному році очікуються виплати на 12,5 млрд євро.

Європейська Рада в межах ініціативи G7 з прискорення доходів виділить Україні 18,1 млрд євро макрофінансової допомоги, перший транш надійде в січні наступного року.

Представники Євроради наголосили на необхідності продовжувати зусилля, спрямовані на обмеження військового потенціалу Росії. Вони підтримали новий пакет санкцій та закликали до збереження заморожених російських активів до повної компенсації збитків, завданих Україні.

Більше по темі Україна вдарила ATACMS і Storm Shadow по головному виробнику ракетного палива РФ “Комбинат Каменский” є головним російським виробником твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, вибухових речовин і боєприпасів.

Євросоюз вважає постачання зброї та поглиблення співпраці між Росією, Північною Кореєю та Іраном, а також використання північнокорейських військових у війні проти України “міжнародною ескалацією”.

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Єврорада закликала всі країни припинити будь-яку пряму чи непряму допомогу країні-агресору.

Представники Євроради зауважили, що ЄС спільно з міжнародними партнерами залишається відданим процесу відновлення України та надалі сприятиме проведенню необхідних реформ для вступу України до Євросоюзу.

Зеленський і фон дер Ляєн обговорили вступ України до ЄС і заморожені активи РФ

Президент Володимир Зеленський заявляв, що основними темами переговорів з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн стали переговорний процес щодо вступу України до Європейського Союзу та використання заморожених російських активів.

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Євросоюз і Україна раніше підписали меморандум про взаєморозуміння для надання макрофінансової допомоги Україні на 18,1 млрд євро.

28 листопада Світовий банк затвердив значний пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 664 млн доларів.