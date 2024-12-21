Російська Казань, що у Республіці Татарстан, від ранку під ударами безпілотників.
Місцевий аеропорт тимчасово не працює.
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Казань атакували дрони
Спочатку повідомляли, що дрон влетів у 37-поверховий будинок в елітному житловому комплексі «Лазурні небеса». Спалахнула пожежа.
Згодом стало відомо, що у багатоповерхівку влучив ще один БПЛА.
Пабліки пишуть, що мешканців ЖК виводять із будівлі. Про постраждалих не повідомляють.
Також повідомляли, що БПЛА врізався ще в одну багатоповерхівку.
Пізніше у соцмережах додали, що дрон влучив ще у 5-поверховий житловий будинок.
Згодом влада Казані підтвердила загоряння у будинках після атаки БПЛА у трьох районах - Радянському, Кіровському та Приволзькому.
У Міноборони РФ заявили, що безпілотник, який атакував Татарстан, нібито збили сили ППО.