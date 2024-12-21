Російська Казань, що у Республіці Татарстан, від ранку під ударами безпілотників. Місцевий аеропорт тимчасово не працює. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Казань атакували дрони Спочатку повідомляли, що дрон влетів у 37-поверховий будинок в елітному житловому комплексі «Лазурні небеса». Спалахнула пожежа. Згодом стало відомо, що у багатоповерхівку влучив ще один БПЛА.

Пабліки пишуть, що мешканців ЖК виводять із будівлі. Про постраждалих не повідомляють. Advertisement

Також повідомляли, що БПЛА врізався ще в одну багатоповерхівку.

Пізніше у соцмережах додали, що дрон влучив ще у 5-поверховий житловий будинок.