Російська Казань, що у Республіці Татарстан, від ранку під ударами безпілотників. 

Місцевий аеропорт тимчасово не працює. 

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Казань атакували дрони

Спочатку повідомляли, що дрон влетів у 37-поверховий будинок в елітному житловому комплексі «Лазурні небеса». Спалахнула пожежа. 

Згодом стало відомо, що у багатоповерхівку влучив ще один БПЛА.

Пабліки пишуть, що мешканців ЖК виводять із будівлі. Про постраждалих не повідомляють. 

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Також повідомляли, що БПЛА врізався ще в одну багатоповерхівку. 

Пізніше у соцмережах додали, що дрон влучив ще у 5-поверховий житловий будинок. 

Згодом влада Казані підтвердила загоряння у будинках після атаки БПЛА у трьох районах - Радянському, Кіровському та Приволзькому. 

У Міноборони РФ заявили, що безпілотник, який атакував Татарстан, нібито збили сили ППО.

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