У ніч на 21 грудня російські війська запустили по Україні 113 безпілотників. Летіли «шахеди» та дрони інших типів.
Окупанти атакували з кількох напрямків - Брянська, Міллерового, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Бердянськ.
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Про це повідомили в Повітряних силах.
Атака дронів 21 грудня: де працювала ППО
Українські військові збили 57 ворожих дронів.
Ще 56 - локаційно втрачені.
Також противник запустив зенітну керовану ракету С-400 із ТОТ Донецької області у напрямку Полтавщини. Попередньо, без наслідків.
У Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки мирних мешканців.
Росіяни обстріляли Харків
Напередодні ввечері російські війська атакували Харків дронами.
Росіяни атакували Харків дронами: 8 постраждалих
У Київському районі міста внаслідок падіння уламків «шахеда» загорівся дах будинку та пошкоджений газогін. Постраждали 2 людини.
У Салтівському районі через удар ворожого дрона зайнялися квартири на першому та другому поверхах.
Майже опівночі російський безпілотник влучив у дах цивільного підприємства у селі Солоницівка. Без постраждалих.