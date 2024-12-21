У ніч на 21 грудня російські війська запустили по Україні 113 безпілотників. Летіли «шахеди» та дрони інших типів. 

Окупанти атакували з кількох напрямків - Брянська, Міллерового, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Бердянськ.

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Про це повідомили в Повітряних силах. 

Атака дронів 21 грудня: де працювала ППО

Українські військові збили 57 ворожих дронів.

Ще 56 - локаційно втрачені. 

Також противник запустив зенітну керовану ракету С-400 із ТОТ Донецької області у напрямку Полтавщини. Попередньо, без наслідків. 

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У Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки мирних мешканців. 

Росіяни обстріляли Харків

Напередодні ввечері російські війська атакували Харків дронами. 

Росіяни атакували Харків дронами: 8 постраждалих
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Росіяни атакували Харків дронами: 8 постраждалих

Пізно ввечері окупанти влучили у багатоповерхівку та приватний будинок.

У Київському районі міста внаслідок падіння уламків «шахеда» загорівся дах будинку та пошкоджений газогін. Постраждали 2 людини. 

У Салтівському районі через удар ворожого дрона зайнялися квартири на першому та другому поверхах.  

Майже опівночі російський безпілотник влучив у дах цивільного підприємства у селі Солоницівка. Без постраждалих.

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