У ніч на 21 грудня російські війська запустили по Україні 113 безпілотників. Летіли «шахеди» та дрони інших типів.

Окупанти атакували з кількох напрямків - Брянська, Міллерового, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Бердянськ.

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Про це повідомили в Повітряних силах.

Атака дронів 21 грудня: де працювала ППО

Українські військові збили 57 ворожих дронів.

Ще 56 - локаційно втрачені.

Також противник запустив зенітну керовану ракету С-400 із ТОТ Донецької області у напрямку Полтавщини. Попередньо, без наслідків.

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У Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки мирних мешканців.

Росіяни обстріляли Харків

Напередодні ввечері російські війська атакували Харків дронами.

Більше по темі Росіяни атакували Харків дронами: 8 постраждалих Пізно ввечері окупанти влучили у багатоповерхівку та приватний будинок.

У Київському районі міста внаслідок падіння уламків «шахеда» загорівся дах будинку та пошкоджений газогін. Постраждали 2 людини.

У Салтівському районі через удар ворожого дрона зайнялися квартири на першому та другому поверхах.

Майже опівночі російський безпілотник влучив у дах цивільного підприємства у селі Солоницівка. Без постраждалих.