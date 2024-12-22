У суботу російські війська обстріляли Удачне у Покровському районі на Донеччині. 

За даними поліції, окупанти скинули на селище чотири авіабомби. 

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Пошкоджено понад десять приватних будинків та будинок культури. 

Росіяни вбили мешканця Донеччини

Війська агресора поцілили по житловому сектору селища. 

Загинув чоловік 1999 року народження. 

Рятувальники дістали тіло жертви з-під завалів.

Обстріли Донецької області

За добу окупанти атакували 8 населених пунктів регіону. 

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Авіабомбами ворог також вдарив по Покровську, Костянтинівці та селу селі Стінки. 

З артилерії противник гатив по Гришиному. 

Ярову окупанти накрили з РСЗВ «Смерч». 

Обстріли Донецької області. Фото поліції.

Через російські атаки в області пошкоджені 79 цивільних об’єкти. Половина з них - це житлові будинки. 

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На місці удару виникла пожежа.

Також руйнувань зазнали будинок культури, гуртожиток, адмінбудівлі, цех, підприємство та АЗС. 

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