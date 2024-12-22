У суботу російські війська обстріляли Удачне у Покровському районі на Донеччині.
За даними поліції, окупанти скинули на селище чотири авіабомби.
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Пошкоджено понад десять приватних будинків та будинок культури.
Росіяни вбили мешканця Донеччини
Війська агресора поцілили по житловому сектору селища.
Загинув чоловік 1999 року народження.
Рятувальники дістали тіло жертви з-під завалів.
Обстріли Донецької області
За добу окупанти атакували 8 населених пунктів регіону.
Авіабомбами ворог також вдарив по Покровську, Костянтинівці та селу селі Стінки.
З артилерії противник гатив по Гришиному.
Ярову окупанти накрили з РСЗВ «Смерч».
Через російські атаки в області пошкоджені 79 цивільних об’єкти. Половина з них - це житлові будинки.
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Також руйнувань зазнали будинок культури, гуртожиток, адмінбудівлі, цех, підприємство та АЗС.