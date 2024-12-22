Два пілоти американських ВМС, які виконували завдання на винищувачі F/A-18, атакуючи єменських хуситів, були збиті «дружнім вогнем» в неділю над Червоним морем.

Про це повідомляє АР

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Ракетний крейсер США помилково збив американський винищувач

За словами американських військових, обидва пілоти були знайдені живими після катапультування з підбитого літака, один з них дістав незначні травми.

За даними Центрального командування США, винищувач F/A-18 Super Hornet злетів з палуби авіаносця Harry S. Truman. 

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Його помилково обстріляв і уразив ракетний крейсер USS Gettysburg, що ходить до складу авіаносної ударної групи USS Harry S. Truman.

Поки що незрозуміло, як Gettysburg міг прийняти F/A-18 за ворожий літак або ракету, особливо зважаючи на те, що кораблі в бойовій групі залишаються пов’язаними з винищувачами як за допомогою радарів, так і за допомогою радіозв’язку, пише видання.

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Центральне командування повідомило, що раніше військові кораблі і літаки збили кілька безпілотників і протикорабельну крилату ракету, запущену єменськими хуситами.

15 грудня Центральне командування США визнало, що Truman прибув на Близький Схід, але не уточнило, що авіаносець і його бойова група перебували в Червоному морі. Після прибуття Truman США посилили свої авіаудари по хуситах і збільшили ракетні обстріли Червоного моря і прилеглих територій.

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Атака на Ємен

У ніч на суботу і рано вранці в неділю американські військові літаки також завдали авіаударів, які вразили столицю Ємену Сану, яку хусити утримують з 2014 року.

Центральне командування додало, що удари були націлені на «ракетний склад» і «командно-контрольний пункт», не уточнюючи деталей.

Підконтрольні хуситам ЗМІ повідомили про удари в Сані і навколо портового міста Ходейда, але не надали жодної інформації про жертви або руйнування.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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