Рекорд перетину пунктів пропусків українцям, зафіксований останніми днями відбувався не лише через новорічні свята, пише РБК-Україна, цитуючи речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, який розповів про причини ситуації в ефірі телемарафону.

За його словами, кількість перетину громадянами кордону з Україною є одним з найвищих під час дії воєнного стану.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

“У суботу кордон перетнули десь 150 тисяч осіб, це в обох напрямках. А вчора - 154 тисячі осіб, також в обох напрямках. Але була перевага у кількості осіб які в’їхали в Україну. Їх було на 10 тисяч більше”, - розповів Демченко.

Advertisement

Він пояснив і те, що це – один з найвищих показників перетину кордону саме під час дії воєнного стану, і чому це стало великим навантаженням на пункти пропуску.

Головною причиною він назвав те, що у довоєнний час працювали аеропорти, які брали на себе частину бажаючих перетнути кордон. Відтак, коли аеропорти не працюють, зростає навантаження на сухопутні КПП.

“Тоді показники були вищі, але якщо прив’язатись до воєнного стану, то те навантаження, яке йде на пункти пропуску зараз - це рекордні показники. Фактично, в новорічні періоди попередніх років - це було близько 130 тисяч осіб”, - сказав Демченко.

Advertisement

Черги на кордоні: нові рекорди

Ми вже писали про те, що напередодні свят прикордонники зафіксували рекордну кількість перетину кордону - 150 тисяч громадян за добу.

Тоді в ДПСУ повідомили, що це стало одним із найвищих показників за останні роки.

Додамо також, що напередодні на українсько-польському кордоні запрацював сьомий автомобільний пункт пропуску «Нижанковичі - Мальховіце».

Він, як очікується, що «Нижанковичі-Мальховіце» розвантажить пункти «Медика-Шегині» та «Корчова-Краківець».