«Ми розраховуємо, що всі суверенні російські активи будуть конфісковані й спрямовані на відновлення України», – сказав він.

Шмигаль подякував американським партнерам та Світовому банку за цей важливий крок на шляху до справедливості.

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«Це перший транш із запланованих 20 млрд доларів, які Сполучені Штати готові виділити за рахунок використання знерухомлених російських активів$20 млрд від США », – розповів прем’єр.

США передали Україні мільярд доларів з доходів від заморожених російських коштів, повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Україна отримала 20 млрд доларів кредиту від США − подробиці

11 грудня мінфін США оголосив про надання кредиту для України на 20 млрд доларів коштом заморожених активів РФ.

Кошти передали до фонду Світового банку, через який вони будуть доступні для України.

Більше по темі Для забезпечення чесності виборів США повинні протистояти російській дезінформації З огляду на докази того, що росіяни поширювали дезінформацію в соцмережах, американській владі та громадянам не варто недооцінювати такі дії з боку Росії.

Ця сума є частиною ширшої ініціативи G7, яка передбачає надання допомоги Україні коштом доходів від заморожених російських активів на загальну суму 50 мільярдів доларів.

Україна погодилася на умови отримання від США до $20 млрд

Уряд затвердив умови надання позики від Federal Financing Bank у Штатах на 20 млрд доларів.

У постанові Кабінету міністрів №1388 від 6 грудня зазначається, що кошти, отримані за позикою, будуть переказані до Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України.

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4 грудня міністр фінансів України Сергій Марченко і керівник правління Нацбанку України Андрій Пишний підписали кредитну угоду з ЄС на залучення до 35 млрд євро макрофінансової допомоги.

Раніше ЄС і Україна підписали меморандум про взаєморозуміння для надання макрофінансової допомоги Україні на 18,1 млрд євро.