Скандально відомий, вже колишній очільник київського метрополітену Віктор Брагінський, оголошений у розшук, свідчать дані у розшукових обліках Міністерства внутрішніх справ.
З повідомлення на сайті МВС можна дізнатися, що у розшук Брагінського оголосило Управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Вказується, що дата зникнення – 20 червня 2024 року, місце зникнення — Київ.
Також повідомляється, що колишньому керівнику метрополітену столиці висунуті звинувачення за ст. 367 ч. 2 Кримінального кодексу України (Службова недбалість).
В інформації відомства також вказується, що запобіжний захід до Брагінського не застосовувався.
Скандал з Брагінським - що варто знати
Раніше ми писали про те, що навколо «Київського метрополітену» вибухнув скандал після журналістського розслідування.
Хроніка війни в Україні. 20 грудня: «Ми розпочнемо постачання десятків тисяч БпЛА»
Тоді стало відомо, що журналісти змогли знайти родичів на той момент вже колишнього очільника «Київського метрополітену» Віктора Брагінського в тендерах на сотні мільйонів.
Сам Віктор Брагінський написав заяву про звільнення після оприлюднення ще першого розслідування журналістів Bihus.Info 15 березня.