Скандально відомий, вже колишній очільник київського метрополітену Віктор Брагінський, оголошений у розшук, свідчать дані у розшукових обліках Міністерства внутрішніх справ.

З повідомлення на сайті МВС можна дізнатися, що у розшук Брагінського оголосило Управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

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Вказується, що дата зникнення – 20 червня 2024 року, місце зникнення — Київ.

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Також повідомляється, що колишньому керівнику метрополітену столиці висунуті звинувачення за ст. 367 ч. 2 Кримінального кодексу України (Службова недбалість).

В інформації відомства також вказується, що запобіжний захід до Брагінського не застосовувався.

Скандал з Брагінським - що варто знати

Раніше ми писали про те, що навколо «Київського метрополітену» вибухнув скандал після журналістського розслідування.

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Тоді стало відомо, що журналісти змогли знайти родичів на той момент вже колишнього очільника «Київського метрополітену» Віктора Брагінського в тендерах на сотні мільйонів.

Сам Віктор Брагінський написав заяву про звільнення після оприлюднення ще першого розслідування журналістів Bihus.Info 15 березня.

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