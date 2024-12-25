Президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який відтерміновує запровадження нових податкових змін для ФОПів до 1 січня 2025 року.
Про це повідомив очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев
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Податкові зміни для ФОПів відтерміновані до 2025 року − подробиці
Нові податкові норми для фізичних осіб-підприємців набудуть чинності з початку 2025 року, а не з 1 жовтня 2024 року, як планувалося раніше.
Законопроєкт №9319 також передбачає зміни щодо функціонування правового режиму “Дія.City” та адаптації до умов воєнного стану.
Документ скасовує для резидентів “Дія.City” зі статусом стартапів норму про незастосування пільгової ставки ПДФО 5% та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів, якщо кількість таких осіб у резидента менше 9 осіб.
Майже третина опитаних ФОПів планують закритися найближчим часом
27% із 32 тис. опитаних ФОПів планують закриватися найближчим часом. Найпопулярніша причина − підвищення податків.
Генсекретар НАТО попросив Зеленського не критикувати канцлера Шольца
З моменту підписання Президентом закону про підвищення податків 22,5 тис. ФОПів припинили свою діяльність.
Станом на листопад у 2024 році в Україні 154 920 ФОПів створили жінки.