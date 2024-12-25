Президент України Володимир Зеленський у своєму Телеграмі повідомив про те, що під час нічного комбінованого ракетно-дронового удару Росія застосувала понад 70 крилатих ракет, зокрема, балістичні, а також понад сотню ударних безпілотників .

Кожен російський масований удар потребує часу на підготовку, зазначив Зеленський.

“Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні”, - наголосив Голова держави.

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Він також повідомив про те, що за попередніми даними, українській ППО вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів.

Втім, додав Президент, “на жаль, є влучання. Станом на зараз у кількох регіонах є відключення”.

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Ракетний удар по Україні 25 грудня - подробиці

Вночі та вранці 25 грудня росіяни атакували Україну ударними БПЛА та балістичними ракетами. Головною ціллю ворога була українська енергетична інфраструктура.

Влада Харкова і регіону повідомляла про щонайменше шість постраждалих у місті.

Таким чином, Росія продовжує завдавати регулярних ударів по території України безпілотниками різних типів, знищує цивільну та енергетичну інфраструктуру, вбиває мирних мешканців.