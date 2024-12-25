Тимчасово відсторонений від обов’язків президента Південної Кореї Юн Сок Йоль знову не з’явився на допит на виклик спеціальної слідчої групи, пише KBS World.

Президент Південної Кореї вкотре проігнорував виклик на допит − подробиці

Допит мав розпочатися о 10 годині ранку 25 грудня в Управлінні з розслідування корупції серед високопосадовців у Квачхоні провінції Кьонґідо.

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До складу цього управління входять представники поліції та військової прокуратури.

Йоля підозрюють в організації заколоту та зловживанні владою під час оголошення надзвичайного стану 3 грудня.

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Його планували допитати 18 грудня, але він не з’явився на виклик без пояснення причини.

Суд Південної Кореї розглядає справу про імпічмент Юн Сук Йоля

16 грудня розпочався розгляд справи про імпічмент президента Південної Кореї Юн Сук Йоля.

Справа про імпічмент виникла через спробу Йоля ввести воєнний стан у Республіці Корея 3 грудня.

Слідчі планували допитати президента цього до 22 грудня. Суд має шість місяців, щоб вирішити, усунути президента з посади чи поновити.

Раніше Національна Асамблея Південної Кореї проголосувала за імпічмент президента Юн Сук Йола через його невдале введення воєнного стану.