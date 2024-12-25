Новообраний президент США Дональд Трамп хоче “рішуче” домагатися застосування смертної кари щодо осіб, які скоїли насильницькі злочини, пише The Guardian.

Трамп повертатиме смертну кару за тяжкі злочини у США − подробиці

Так він відреагував на те, як чинний президент США Джо Байден пом’якшив смертні вироки більшості федеральних ув’язнених, засуджених до найвищої міри покарання.

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“Щойно я вступлю на посаду, я дам вказівку Міністерству юстиції рішуче домагатися застосування смертної кари для захисту американських сімей та дітей від жорстоких ґвалтівників, убивць і монстрів. Ми знову станемо країною закону та порядку”, − наголосив Трамп у власній соцмережі Truth Social.

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За даними The Guardian, Трамп не зможе скасувати рішення Байдена, яке стосувалося 37 федеральних ув’язнених, засуджених до смертної кари, однак він засудив “цих убивць, йому шкода жертв їхніх жахливих злочинів і співчуває всім сім’ям, які пережили неймовірну та непоправну втрату”.

Більше по темі Трамп укотре заявив, що хоче встановити контроль над Гренландією З 1867 року влада США неодноразово розглядала можливість купівлі цього острова.

Троє ув’язнених таки не отримали пом’якшення вироку.

Йдеться про Роберта Боуерса, засудженого за масове вбивство у синагозі Древо життя, Діланна Руфа, засудженого за розстріл у церкві AME Мати Еммануель, а також Джохара Царнаєва, засудженого за вибух на Бостонському марафоні.

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Трамп пообіцяв “зупинити трансгендерне божевілля” у США

Новообраний президент США Дональд Трамп планує відмовитися від трансгендерно-орієнтованої політики в армії, школах та спорті у перший день свого президентства.

Республіканець зауважив, що зупинить “трансгендерне божевілля”, зокрема, не допускатиме “чоловіків” у жіночий спорт.

За словами нового президента США, уряд Сполучених Штатів офіційно визнаватиме лише дві статі − чоловічу та жіночу.

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп побажав, аби Гренландія перебувала під контролем Вашингтона.

17 грудня колегія виборників затвердила перемогу Трампа на виборах президента країни.