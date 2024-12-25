За підтримки Світового банку понад 27,6 тис. українських аграріїв отримали допомогу на 1,98 млрд гривень за 2024 рік, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль

Світовий банк підтримав українських фермерів на 1,98 млрд грн − подробиці

“Така допомога для 27 614 фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції виплачена за підтримки Світового банку”, − пояснив міністр.

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10 447 аграріїв отримали бюджетну субсидію на 1 га для ведення сільськогосподарської діяльності на суму понад 1,15 млрд гривень.

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А 15 252 фермерських господарства отримали дотацію для утримання корів на понад 620 млн грвень. Ще 1 915 господарствам надійшла спеціальна бюджетна дотація для утримання маточного поголів’я кіз і овець на понад 207 млн гривень.

За словами Коваля, Мінагрополітики продовжить втілення відповідної програми наступного року.

В Україні передали у користування понад 24 тис. га розмінованих земель

Станом на жовтень, українські аграрії отримали понад 24 тис. гектарів розмінованих земель. З початку року вже обстежено та очищено від вибухівки понад 289 тис. гектарів сільськогосподарських угідь.

Найбільше земель розмінували у Херсонській (понад 230 тис. га), Миколаївській (16,5 тис. га) та Харківській (21,5 тис. га) областях.

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