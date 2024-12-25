Національний банк України ввів у обіг пам’ятну монету “Безбар’єрність”, повідомляється на сайті НБУ.

НБУ ввів у обіг монету “Безбар’єрність” − подробиці

Монету презентував Голова Національного банку Андрій Пишний.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

На аверсі по центру розміщений стилізований образ птаха зі штучним механічним протезом.

На реверсі монети є стилізовані зображення різних людей, об’єднані колом: батьки, діти, літні люди, люди, які користуються колісними кріслами, люди з протезами, власники тварин.

Advertisement

Фото: Національний банк України

Монета “Безбар’єрність” має номінал 5 гривень і виготовлена з нейзильберу. Тираж становить до 30 000 штук у сувенірному пакованні.

Придбати монету можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банках-дистриб’юторах.

Пам’ятні монети від НБУ −що відомо

13 грудня Національний банк України випустив нову пам’ятну монету “Цифрова держава”.

27 листопада Національний банк України випустив нову пам’ятну монету “Українська бавовна. БТР-4Е “Буцефал”“.

До Дня фахівців логістичного забезпечення ЗСУ Національний банк України увів в обіг пам’ятну монету “Сили логістики Збройних сил України” номіналом 10 гривень