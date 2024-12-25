Міністерство оборони України кодифікувало безпілотний авіаційний комплекс “Щедрик” українського виробництва.

Про це повідомило міністерство оборони України з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

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БПЛА “Щедрик” − характеристики

Він виконує завдання зі спостереження за діями ворога на полі бою, може працювати в будь-який час.

Комплекс складається зі станції управління і дистанційно керованих літальних апаратів. Вони оснащені безшумними електричними двигунами і мають підвищену стійкість до впливу радіоелектронних перешкод.

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Літальні апарати “Щедрика” можуть виконувати завдання під час сильного вітру, у мороз і спеку. Заряду акумуляторів вистачає на тривалий час безперервної роботи.

“Можливості літального апарата і його оптичного устаткування дозволяють працювати з важкодосяжної висоти для більшості вогневих засобів протиповітряної оборони противника”, − зауважив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Кодифікування нової зброї у ЗСУ − що відомо

13 грудня Міністерство оборони України кодифікувало безпілотний літальний апарат SOVA 10 українського виробництва.

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11 грудня Міноборони кодифікувало український безпілотний авіаційний комплекс ТОККО. Його дрони-камікадзе стійкі до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Безпілотні авіаційні комплекси ТОККО мають дві модифікації дронів, які різняться масою бойового навантаження.

Раніше міністерство оборони офіційно прийняло на озброєння Збройних Сил швидкісні броньовані екскаватори-навантажувачі JCB HMEE.