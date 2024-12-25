Очищення акваторії Чорного моря від мазуту після аварії російських танкерів поблизу Керченської протоки, може тривати до 10 років, повідомив “Голос Криму”, цитуючи керівницю російської Спілки енергоекологічної безпеки Наталію Соколову.

Очищення Чорного моря від мазуту затягнеться на роки − подробиці

Соколова вважає, що роботи з очищення акваторії від мазуту будуть тривалими. За її оцінками, навіть за найсприятливіших умов цей процес займе не менше трьох сезонів. Водночас вона припустила, що очищення може затягнутися на п’ять, а то й на десять років.

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Керівниця російської Спілки енергоекологічної безпеки вказала, що екологічна катастрофа приголомшує своїми масштабами: пошкоджені танкери перевозили не тільки мазут, але й інші нафтопродукти, які мають різну щільність. Внаслідок цього частина з них уже осіла на дно, очистити яке буде найскладніше.

За словами Соколової, окрім мазуту, у воді виявилися також бензин, дизель та інші нафтопродукти, що ускладнює процес очищення. Вона пояснила, що різні компоненти цієї суміші мають різну густину: легші фракції залишилися на поверхні і були частково зібрані, а важчі оселилися на дні.

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Саме забруднення дна становить найбільшу проблему, оскільки воно змішується з донними відкладеннями та живими організмами, і під час припливів частина забруднення може знову підійматися на поверхню.

Росія отруїла Керченську протоку − подробиці

4300 тонн мазуту та інших нафтопродуктів виливаються у води Керченської протоки внаслідок аварії двох російських танкерів.

Російські танкери прямували з вантажем палива для флоту, країни-агресора система визначення геолокації цих суден була вимкнена 12 днів. Дані відстеження від 1 жовтня показують, що маршрут перевезення починається з Волгограда і закінчується в Керченській протоці.

15 грудня стало відомо, що в Керченській протоці тонуть два російські танкери − “Волгонефть-212” та “Волгонефть-239”.