Російське командування залишає тіла своїх загиблих солдатів на островах Херсонщини і реєструє їх “зниклими безвісти”. Така практика дозволяє уникати виплат компенсацій сім’ям загиблих, повідомляє український партизанський рух Атеш в середу, 27 грудня.

Агенти руху серед військовослужбовців ЗС РФ повідомляють про свавілля командування 61-ї ОБрМП на лівобережжі Херсонської області. Командири кидають людей на смертельні штурми, а потім відмовляються евакуювати тіла загиблих.

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“Після одного з таких штурмів, де загинула більша частина роти, командування відмовилося забирати тіла своїх підлеглих. Це робиться за вказівкою вищого керівництва, щоб уникнути виплати компенсацій сім’ям загиблих. За документами, військовослужбовці, які загинули на островах, і на обліку перебувають як “зникликі безвісти””, - розповідають партизани.

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Солдати, які вижили, обурені, що командири не забирають тіла загиблих товаришів, хоча човни залишаються порожніми.

Ситуацію ускладнює цинічна поведінка керівництва — один із командирів прямо заявив, що ніхто не отримає нагород, поки він сам не отримає всі ордени.

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“На питання про нагороди один із них заявив: “Поки я собі груди не завішу орденами, х*й вам, а не медалі”, - кажуть партизани.

На тлі втрат і такого ставлення конфлікти з командуванням посилюються, а випадки саботажу та диверсій серед військових стають дедалі частішими.

У жовтні Kyiv Post писав, що російські військовослужбовці відмовляються наступати на Запорізькому напрямку.

Агенти руху «АТЕШ» з 1440-го мотострілецького полку повідомляють, що окремі взводи росіян у Запорізькій області відмовляються наступати, тобто, штурмувати позиції ЗСУ. Відомо, що тих, хто відмовився, затримала військова поліція.

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Як розповідає обізнане з ситуацією джерело Kyiv Post в силових структурах України, “на Запорізькому напрямку міцна та укріплена лінія бойового зіткнення”.

“Тому наступати там - самогубство для росіян”, - каже співрозмовник Kyiv Post на умовах анонімності та додає, що “там зараз ніхто не наступає, тільки кусають один одного”.