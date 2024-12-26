В окупованому Криму український дрон завдав удару по російському судну “Федір Урюпін”, яке знаходилось в бухті поблизу селища Чорноморське, пише Укрінформ посилаючись на інформацію Телеграм-каналу “Крымский ветер”.

“Як повідомляє наше джерело, у бухті біля селища Чорноморське в Криму український безпілотник вразив російське судно”, - йдеться у повідомленні.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зазначається, що сталося це в понеділок, 23 грудня, близько 17:00.

Advertisement

“БПЛА влетів у борт судна «Федір Урюпін». Удар припав вище ватерлінії, судно не затонуло, але збитків завдано”, - повідомляє Телеграм-канал.

Судно «Федір Урюпін» - що відомо

Судно «Федір Урюпін» (IMO: 9443499), яке побудовано 2010 року, було захоплено в України 2014 року під час анексії Криму. Останнім часом не використовується.

Буксир «Федір Урюпін», згідно з базою Marinetraffic, має російський прапор, але власником вказане українське ДАТ «Чорноморнафтогаз».

Новий український дрон може вдарити по Москві − Bild
Більше по темі

Новий український дрон може вдарити по Москві − Bild

Це найбільший із відомих українських БПЛА-камікадзе: він може нести 200 кг вибухівки.

Українські морські дрони регулярно атакують росіян у Криму

У ніч проти 6 грудня морські дрони Sea Babу відпрацювали по російських вертольотах та літаках у Керченській бухті, повідомила тоді Служба безпеки України.

Тоді група українських морських дронів билася з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами “Раптор”, які намагалися їх перехопити.

Advertisement

На безпілотниках Sea Baby були встановлені великокаліберні кулемети з балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
Читати далі
Україна завдала удару по заводу з виробництва ракетного пального в РФ Дрони
Україна завдала удару по заводу з виробництва ракетного пального в РФ
Катерина Захарченко
4г тому
Рій безпілотників накрив російський стратегічний аеродромом у Воронежі Дрони
Рій безпілотників накрив російський стратегічний аеродромом у Воронежі
Київ Пост
6г тому
Новий український дрон може вдарити по Москві − Bild Росія
Новий український дрон може вдарити по Москві − Bild
Київ Пост
1д тому
Дрони СБУ влаштували “бавовну” на одному з найбільших російських полігонів Росія
Дрони СБУ влаштували “бавовну” на одному з найбільших російських полігонів
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній На Херсонщині російська армія залишає тіла загиблих, щоб не платити компенсації
Далі » Росіяни визнають: літак Azerbaijan Airlines 25 грудня збила їхня ППО