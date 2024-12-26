Росіяни, які ознайомилися з розшифровкою переговорів екіпажу рейсу “Баку-Грозний”, самі визнають, що літак “Азербайджанських авіаліній” був уражений ППО (ракета ЗРК містить шрапнель), пише керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Телеграмі.

Він, зокрема, нагадав свої попередні тези про те, що отвори у фюзеляжі літака під час польоту не беруться від птахів і з тих матеріалів, які наразі доступні, видно, що пасажири чітко зафільмували це.

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Коваленко пише: “розрив ракети ЗРК пошкодив літак і вивів з ладу його системи”.

Він також наводить лінк з російського Телеграм-каналу, який навіть називає зону де могла статися трагедія внаслідок роботи ППО рф.

“Росія ж не закрила повітряний простір над Грозним. Також літаку не дали дозвіл сісти у Грозному чи Махачкалі не просто так.

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Лише професійна робота пілотів літака не дозволила росіянам перетворити цю історію в провокацію росії проти України І зараз росія робитиме все, щоб приховати власну вину в авіатрощі та загибелі людей”, - наголошує Коваленко.

Катастрофа літака Azerbaijan Airlines у Казахстані - що відомо

Напередодні, 25 грудня, пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що прямував з Баку до російського Грозного, 25 грудня впав біля міста Актау на заході Казахстану.

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На борту літака перебувало 67 людей, 38 із них загинули.

Як пише УНІАН, наразі відомо, що ще 29 людей, зокрема двоє дітей, перебувають у лікарнях. 11 осіб – у стабільно важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості.

Про імовірність збиття борту у мережі писали після публікації відео з уламками – на них чітко були видні пробоїни. Цю версію раніше озвучував, знову ж таки керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко:

“Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього. Літак отримав пошкодження від росіян і його відправили до Казахстану, замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей”, – заявив Коваленко.

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Борт, що прямував до Росії, могла збити російська зенітна установка, пише УНІАН з посиланням на інформацію The Wall Street Journal. Ймовірно, лайнер переплутали із безпілотником.