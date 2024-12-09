У ніч проти 6 грудня морські дрони Sea Babу відпрацювали по російських вертольотах та літаках у Керченській бухті, повідомила Служба безпеки України.

Українські дрони завдали ударів по російських вертольотах

Як зазначається, група морських дронів билася з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами "Раптор", які намагалися їх перехопити.

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На безпілотниках Sea Baby були встановлені великокаліберні кулемети з балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей.

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За даними Служби безпеки, згідно з перехопленим російським радіообміном, на бортах вертольотів є загиблі та поранені. Самі ж гвинтокрили суттєво ушкоджені й наразі потребують ремонту.

Дрони СБУ також влучили в баржу, що перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту, який Росія досі намагається привести до ладу після минулих підривів українськими диверсантами.

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"Sea Baby − це наша багатоцільова платформа, на якій може розміщуватись різна зброя: як ракетні системи залпового вогню, так і повітряні дрони та великокаліберні кулемети.

Головне, що вона вкотре довела свою ефективність. Результатів нашої роботи насправді набагато більше, ніж ми можемо показати зараз, але всьому свій час", − зазначило 13 Головне управління Департаменту військової контррозвідки СБУ.

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У РФ заявили про атаку дронами і безпілотними катерами

Ще в червні в Міністерстві оборони країни-агресорки стверджують, начебто збили понад 20 безпілотників. Москва стверджувала, що начебто в акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери.

Керівник СБУ Василь Малюк розповідав, що морські дрони Sea Baby, які почали оснащувати реактивною системою залпового вогню "Град", зможуть працювати як по наземних, так і по морських цілях.