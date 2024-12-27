Розвідувальне агенство Південної Кореї підтвердило перше захоплення Збройними силами України у полон пораненого північнокорейського солдата, повідомляє Yonhap.

ЗСУ вперше взяли у полон північнокорейського військового

«Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни, (ми) підтвердили захоплення пораненого північнокорейського солдата і плануємо ретельно вивчити подальший розвиток подій», - ідеться у повідомленні Національної розвідувальної служби.

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Це підтвердження з’явилося після того, як український військовий портал «Мілітарний» повідомив, що українські війська захопили солдата під час операцій у прифронтовій Курській області на заході Росії, не уточнивши, коли саме стався цей інцидент.

Фото нібито захопленого північнокорейського солдата, який, судячи з усього, зазнав поранень, було поширене у багатьох Telegram-каналах.