Розвідувальне агенство Південної Кореї підтвердило перше захоплення Збройними силами України у полон пораненого північнокорейського солдата, повідомляє Yonhap.

ЗСУ вперше взяли у полон північнокорейського військового

«Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни, (ми) підтвердили захоплення пораненого північнокорейського солдата і плануємо ретельно вивчити подальший розвиток подій», - ідеться у повідомленні Національної розвідувальної служби.

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Це підтвердження з’явилося після того, як український військовий портал «Мілітарний» повідомив, що українські війська захопили солдата під час операцій у прифронтовій Курській області на заході Росії, не уточнивши, коли саме стався цей інцидент.

Фото нібито захопленого північнокорейського солдата, який, судячи з усього, зазнав поранень, було поширене у багатьох Telegram-каналах.

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На початку наради російських офіцерів по їхньому скупченню було завдано точного удару з HIMARS.

Деталі про його стан та подальшу долю поки не розголошуються.

Якщо інформація підтвердиться, це буде перший випадок, коли Україна взяла у полон північнокорейського солдата, який брав участь у бойових діях, повідомляє «Мілітарний».

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Скільки військових КНДР загинули в боях з українськими військами

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує 3 тисячі осіб.

Ще раніше ми писали, що КНДР зазнала великих втрат в Курській області. Сьогодні стало відомо, що один з екіпажів ССО знищив майже 80 військових КНДР на Курщині.

Щонайменше 100 північнокорейських військових, які перебувають у РФ, загинули і ще 1000 отримали поранення в боях проти українських військових у Курській області, заявляв парламентар Південної Кореї Лі Сонг Квон із посиланням на дані розвідки країни.

Варто також нагадати, за даними США та Південної Кореї, понад 10 тис. північнокорейських військовослужбовців були відправлені на допомогу Росії у війні.

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