У тимчасового окупованому Криму російські окупанти посилено укріплюють аеродром “Саки”, готуючись до можливих ударів українських сил, повідомляє український партизанський рух “АТЕШ”.

Росіяни будують укриття на аеродромі “Саки”

Партизани виявили, що росіяни активно готують авіабазу біля Новофедорівки до оборони, зводячи нові укриття та посилюючи периметр. Це може свідчити про те, що окупанти очікують посилення активності ЗСУ в цьому районі.

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Агенти “АТЕШ” зафіксували точну кількість і типи літаків, розміщених на аеродромі, та системи ППО, які їх прикривають. Також вони назвали координати цього місця.

“З 2014 року на аеродромі дислокується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк (РФ) на літаках Су-24М і Су-30СМ. Раніше Сили оборони України неодноразово завдавали успішних ударів по цьому об’єкту”, - ідеться у повідомленні.

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Усю зібрану інформацію про розміщення літаків, РЛС, техніки та особового складу партизани передали Силам оборони України.