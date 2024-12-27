У ніч на 27 грудня 2024 року (із 19:00 26 грудня) Росія вдарила по Україні двома ракетами «Іскандер-М», а також атакувала 24 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака на Україну 26-27 грудня - що відомо

Із 19:00 четверга, 26 грудня, росіяни завдали удару по Україні двома балістичними ракетами “Іскандер-М” із Воронезької та Курської областей.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Також Росія атакувала 24 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Орла, Брянська, Міллерово.

Advertisement

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 13 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Більше по темі Росіяни вдарили КАБами по Харківщині: загинув чоловік Російські військові продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру України керованими авіабомбами.

Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Росія вивела носій “Калібрів” у Чорне море

Станом на ранок 27 грудня у Чорному морі перебуває один російський корабель-ракетоносій типу “Калібр”.

Російський корабель у Чорному морі здатний одночасно випустити до 4 крилатих ракет “Калібр”.

Advertisement

В Азовському морі ворожих кораблів немає, а в Середземному – 8, з яких 3 – ракетоносці з загальним залпом до 26 ракет.

“РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації”, - додали у ВМС ЗСУ.