США та Японія об’єднали зусилля для розробки спільної стратегії стримування ядерної загрози, особливо в контексті зростаючої напруженості в регіоні.

Новий документ визначить конкретні кроки щодо посилення ППО, обміну розвідувальною інформацією та проведення спільних військових навчань, ідеться у повідомленні Пентагону.

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Уряди США та Японії посилюють співпрацю

«Альянс стикається з дедалі серйознішою стратегічною та ядерною загрозами. Уряд Японії та уряд США зобов’язуються посилити розширене стримування з метою сприяння регіональній стабільності та запобігання спалаху конфлікту», - повідомили у Пентагоні.

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Ухвалені у межах Розширеного діалогу про стримування керівні принципи передбачають посилення військової присутності союзників у східному фланзі НАТО, розширення співпраці в галузі кібербезпеки та протидії гібридним загрозам.

Більше по темі Україна отримала перший із запланованих $20 млрд від США Кошти передали до фонду Світового банку, через який вони стали доступні для України.

Ці заходи спрямовані на стримування агресивних дій Росії та зміцнення євроатлантичної безпеки.

Трамп знову заявив про бажання встановити контроль над Гренландією

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче, аби Гренландія перебувала під контролем Вашингтона.

“З метою забезпечення національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю. Кен виконає прекрасну роботу, представляючи інтереси США”, − пояснив Трамп.

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Гренландія вважається частиною континенту Північна Америка, але має геополітичні зв’язки з Європою та отримує фінансування від ЄС.