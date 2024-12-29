Минулими вихідними директор ЦРУ Білл Бернс здійснив свій останній, таємний візит до України на посаді голови розвідувального агентства США, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, підтвердивши сталі відносини нинішньої адміністрації з Києвом напередодні вступу Дональда Трампа на посаду президента США 20 січня.

Це змусило керівництво України замислитися над майбутньою співпрацею між країнами. Українська розвідка стверджує, що її союзники не знають про таємні операції, як-от ліквідація російських військових керівників, проте загалом співпраця між ЦРУ та українськими спецслужбами під час війни в Україні була досить міцною.

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Трамп висунув кандидатуру колишнього конгресмена республіканця Джона Реткліффа на місце Бернса. ЦРУ підпорядковується Національній розвідці США, директором якої колись був Реткліфф. Зараз на цю посаду Трамп пропонує кандидатуру колишньої конгресменки від Демократичної партії та ветеранки Національної гвардії Тулсі Ґаббард.

Жодну з кандидатур не було затверджено в Сенаті. Слухання з цього приводу відбудуться 3 січня, коли новий Конгрес складе присягу. За даними видання Politico, понад 100 колишніх посадовців і деякі дипломати закликали сенаторів провести слухання стосовно кандидатури Ґаббард за закритими дверима і зазначили, що «дії конгресменки у минулому ставлять під сумнів її здатність неупереджено доповідати з питань національної розвідки перед президентом, Конгресом та цілим апаратом національної безпеки».

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Такі «дії у минулому» стосуються поширення кремлівських наративів щодо війни в Україні. Взагалі її ймовірна прихильність до російського автократа Володимира Путіна викликала здивування в Конгресі.

Зважаючи на це, є побоювання щодо досить сміливого рішення новообраного президента щодо кандидатури на посаду керівника розвідки, але вірний соратник Трампа вже брав участь у внутрішній політиці, просуваючи американські інтереси за кордоном.

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59-річний Реткліфф активно заявляв про підтримку України з боку США. За два місяці після початку війни під час виступу на Fox News він заявив, що Байден допомагає Україні, проте робить «недостатньо для перемоги».

У 2015 році Реткліфф вперше був обраний конгресменом у 4-му виборчому окрузі штату Техас і представляв інтереси штату в Палаті представників до 2020 року. Пізніше його було призначено на посаду директора Національної розвідки США.

Саме у 2019 році Трамп обрав його на посаду керівника відомства, якому підпорядковуються 18 розвідувальних служб країни, але тоді скептично налаштовані сенатори-республіканці заявили, що йому бракує досвіду.

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«У той час, коли росіяни втручаються в наші вибори, на чолі розвідувального відомства має бути позапартійний лідер, який об’єктивно сприймає світ і говорить правду владі. На жаль, ані виконуючий обов’язки директора Національної розвідки Ґренелл, ані конгресмен Реткліфф не підходять на цю посаду», – заявив сенатор Чак Шумер після висунення кандидатури Реткліффа на посаду директора Національної розвідки.

Пізніше, у 2020 році, Реткліффу вдалося схилити скептично налаштованих сенаторів-демократів і республіканців, пообіцявши їм, що не буде «політизувати» свою позицію.

Попри обіцянки, під час роботи на посаді директора Національної розвідки Реткліфф розсекретив дані розвідки щодо змови під час виборів у 2016 році, що мало знизити шанси опонентки Дональда Трампа від демократів Гілларі Клінтон.

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«ГУР – наше дитя. Ми дали їм нове обладнання та навчили… СБУ була занадто великою для реформ» – каже колишній співробітник американської розвідки.

Попри те, що ані директор Національної розвідки, ані директор ЦРУ не відіграють офіційної ролі у плануванні зовнішньої політики, розвідувальне відомство відіграє надзвичайно важливу роль у війні в Україні. У жовтні 2023 року стаття у Washington Post пролила світло на характер такої співпраці зі Службою безпеки України (СБУ) та Головним управлінням розвідки Міноборони України (ГУР) з моменту анексії Криму росіянами в 2014 році.

«Спочатку співпраця була умовною, кажуть офіційні особи, адже обидві сторони були занепокоєні проникненням [агентів російської] ФСБ до лав українських спецслужб, – йдеться в статті. – Щоб попередити таке втручання, ЦРУ спільно з СБУ працювало над створенням абсолютно нового управління, яке би зосередилося на так званих операціях «активних заходів» проти Росії та було б ізольоване від інших відділів СБУ. Новий підрозділ прозаїчно назвали «п’ятим управлінням», аби відрізняти від чотирьох попередньо створених підрозділів».

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Співробітники ЦРУ навчали новобраних службовців СБУ в центрах під Києвом.

Відтоді ЦРУ працює з українськими розвідниками радше у рамках збору розвідданих, ніж у конкретних операціях, кажуть вони. Колишній співробітник служби безпеки США розказав Washington Post, що увагу було зосереджено на «більшому захисті комунікацій і торгівлі... а не на тому як підірвати мера». «Я ніколи не мав відчуття, що ми були залучені до планування їхніх операцій», - підкреслив він.

«За нашими оцінками, ГУР була меншою та спритнішою організацією, де ми могли би мати більший вплив, – розповідає Washington Post колишній співробітник американської розвідки, який працював в Україні. – ГУР – наше дитя. Ми дали їм нове обладнання та провели навчання. Офіцери ГУР – це молоді хлопці, а не генерали КДБ радянських часів. СБУ ж була надто великою для проведення реформ».

За словами Трампа, найбільше його цікавить те, що новобраний директор ЦРУ буде вірним людині, яка його обрала. «Від викриття змови під час передвиборної кампанії за участю Клінтон до виявлення зловживань ФБР громадянськими свободами через Закон про спостереження за зовнішньою розвідкою (FISA) Джон Реткліфф завжди був воїном за правду і чесність з американським народом, – написав Трамп у соцмережах після висунення кандидатури Реткліффа. – Коли 51 працівник розвідки брехали щодо ситуації з ноутбуком Хантера Байдена, лише Джон Реткліфф сказав правду американцям».