Пасажирський літак Azerbaijan Airlines розбився в казахстанському місті Актау через російську ракету класу «земля – повітря», пише Укрінформ, цитуючи видання Euronews.

Європейське ж медіа повідомляє про це з посиланням на неназвані джерела в уряді Азербайджану.

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За даними джерел, ракета була випущена по рейсу 8432 під час атаки безпілотників над чеченським містом Грозний. Боєприпас вибухнув поруч із літаком під час польоту, а уламки влучили у пасажирів і членів екіпажу.

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Джерела Euronews розповіли, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному із російських аеропортів, незважаючи на прохання пілотів про екстрену посадку, і наказали летіти через Каспійське море у напрямку Актау в Казахстані.

Згідно із попереднім розслідуванням, навігаційні GPS-системи літака були заглушені на всьому шляху польоту над морем.

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Ракету випустили із зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С», повідомило бакинське видання AnewZ із посиланням на джерела в азербайджанському уряді.

У матеріалі йдеться, що якщо ці попередні дані підтвердяться, це буде другий випадок за останні 10 років, коли російські війська знищили комерційний літак, після катастрофи МН17 в Україні у липні 2014 року.

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Як повідомлялося, пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що прямував з Баку до російського Грозного, 25 грудня впав біля міста Актау на заході Казахстану. На борту літака перебувало 67 людей, 38 із них загинули.

Точні причини катастрофи наразі невідомі. В Azerbaijan Airlines повідомили, що за попередньою інформацією причиною інциденту стало зіткнення літака з птахами.

Казахстанські ЗМІ з посиланням на управління охорони здоров’я Мангістауської області повідомляють, що на борту міг статися вибух. Про вибух говорять і ті, що вижили під час аварії. На викладених у мережі знімках та відео з місця аварії в обшивці літака видно отвори, їхнє походження незрозуміле.

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Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії був збитий російським зенітно-ракетним комплексом і самі росіяни це визнають.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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