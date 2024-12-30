Воїни Головного управління розвідки Міноборони України та оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” знищили штаб російських загарбників на Запоріжжі, повідомила пресслужба ГУР.
ГУР завдало удару по штабу окупантів − подробиці
Внаслідок ракетного удару будівлю штабу було повністю знищено. За даними ГУР, ліквідовано шістьох окупантів, ще троє отримали поранення.
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Розвідники опублікували відео, на якому видно момент ураження цілі та руйнування будівлі. Точний час проведення операції не розголошується.
Сили оборони ліквідували трьох офіцерів РФ у Запорізькій області
Сили оборони України ліквідували групу російських офіцерів, які зібралися на нараду в Запорізькій області, завдавши по них прицільного удару з HIMARS.
Це була успішна спецоперація Департаменту активних дій ГУР, Служби безпеки України, Сил безпілотних систем Збройних сил України та оперативного угруповання військ “Таврія”.
Сили оборони ліквідували трьох офіцерів РФ у Запорізькій області, - ГУР
За даними української розвідки, Росія може виготовляти від 40 до 50 “Іскандерів” за місяць, 30-50 “Калібрів” та близько 50 ракет “Х-101”.