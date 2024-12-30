Сполучені Штати надішлють Україні 15 млрд доларів коштом заморожених російських активів, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

$15 млрд від США на соціальні та гуманітарні потреби України

Відповідну угоду підписали Міністерство фінансів України та Світовий банк. Ці 15 млрд доларів є частиною загального внеску США у розмірі 20 млрд доларів, передбаченого ініціативою “Великої сімки” (G7).

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За словами Дениса Шмигаля, допомога буде використана для фінансування найважливіших соціальних потреб, зокрема виплати зарплат працівникам бюджетної сфери та підтримки вразливих верств населення.

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Допомога Україні коштом заморожених російських активів − що треба знати

11 грудня мінфін США оголосив про надання кредиту для України на 20 млрд доларів коштом заморожених активів РФ.

Кошти передали до фонду Світового банку, через який вони будуть доступні для України.

Ця сума є частиною ширшої ініціативи G7, яка передбачає надання допомоги Україні коштом доходів від заморожених російських активів на загальну суму 50 мільярдів доларів.

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