Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив про успішну операцію українських військових, внаслідок якої знищено військово-морську логістику російських військ у тимчасово окупованому Криму.

 Чорноморський флот РФ покинув Крим − подробиці

За словами Плетенчука, Чорноморський флот РФ фактично покинув Крим, а в Азовському морі практично немає бойових одиниць Росії.

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“Знищення військово-морської логістики росіян щодо забезпечення угруповання в Криму - це черговий складний етап для окупантів”, − наголосив речник ВМС.

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Він додав, що 2024 рік став “досить непростим” для росіян в Азово-Чорноморському регіоні, і це значно ускладнює їхню діяльність.

Російські окупанти зводять захисні споруди у Криму, готуючись до ударів України

У тимчасового окупованому Криму російські окупанти посилено укріплюють аеродром “Саки”, готуючись до можливих ударів українських сил.

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